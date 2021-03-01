Masumiyet dizisiyle ilgili dikkat çeken Cem Garipoğlu detayı
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Masumiyet dizisiyle ilgili dikkat çeken Cem Garipoğlu detayı

01.03.2021 13:39 | Son Güncelleme: 01.03.2021 15:37

Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır'lı Masumiyet dizisinin Cem Garipoğlu tarafından canavarca öldürülen Münevver Karabulut'un dramatik hikayesinden yola çıkılarak yazıldığı ileri sürüldü.

Geçen çarşamba yayın hayatına başlayan Gold Film'in FOX için çektiği "Masumiyet" dizisi hem ekranda, hem de dijital dünyada büyük ilgi gördü. Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır'ı buluşturan dizi Youtube'da 4 günde 4 milyon kez izlendi.

'CEM GARİPOĞLU' İDDİASI GÜNDEM YARATTI

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İkinci bölümü merakla beklenen diziyle ilgili kulislerde bir de çarpıcı iddia dolaşıyor. Masumiyet'te sevgilisi Ela'yı (İlayda Alişan) canavarca hislerle darp edip öldü sanarak çöpe atan zengin ailenin oğlu İlker karakterinin (Serkay Tütüncü) Cem Garipoğlu'nun hikayesinden yola çıkılarak yazıldığı öne sürüldü.

Masumiyet dizisiyle ilgili dikkat çeken Cem Garipoğlu detayı

Ünlü senarist Sırma Yanık'ın ilk kod isimleri "Defne'nin Son Günü" ve "Yaşı 19" olan diziyi yazarken hafızalardan silinmeyen bu korkunç cinayetten esinlendiği konuşuluyor.

SEVGİLİSİNİN BAŞINI GÖVDESİNDEN AYIRIP ÇÖPLÜĞE ATMIŞTI

Oldukça varlıklı bir ailenin oğlu olan Cem Garipoğlu 2009 yılında 17 yaşındaki kız arkadaşı Münevver Karabulut'u öldürmüş. Başını gövdesinden ayırdığı cesedi bir çöp konteynırına atmıştı. Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayetin ardından tutuklanıp cezaevine gönderilen Cem Garipoğlu 2014 yılında kendisini asarak intihar etmişti.

Masumiyet dizisiyle ilgili dikkat çeken Cem Garipoğlu detayı
Cem Garipoğlu ve Münevver Karabulut
Masumiyet dizisiyle ilgili dikkat çeken Cem Garipoğlu detayı
Masumiyet dizisiyle ilgili dikkat çeken Cem Garipoğlu detayı
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