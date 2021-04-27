Masumiyet 10. bölüm fragmanı izle! FOX TV Masumiyet yeni bölüm fragmanı! Masumiyet 9. bölüm izle

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MASUMİYET 9. bölüm FULL İZLE





MASUMİYET 10. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

MASUMİYET 10. BÖLÜM ÖZETİ

İsmail'in olay gecesi, olay yerinde olduğunun ortaya çıkması, şiddet gecesiyle ilgili tüm ezberleri bozar. Hale, adım adım İsmail'in sonuna yürürken, Ela ise kendi gerçeğinin peşinde İlker'le tehlikeli bir oyunun içindedir. Telefonun ucundaki suç ortağı tarafından yönlendirilen Ela'nın attığı yanlış adımlar onu hiç istemediği sonuçlara götürür. İrem ve Cenk arasındaki tek taraflı gerilim giderek tırmanırken, İrem burun buruna geldiği gerçeklerin acısıyla yeni bir karar alır. Diğer yanda, Bahar ve Harun iş birliği, Ilgaz cephesini köşeye sıkıştırmaya devam eder. Hale'nin İsmail düğümünü tamamen çözmesiyle tüm dengeler değişir, artık polisin hedefinde yeni bir isim vardır.

MASUMİYET 9. BÖLÜM İZLE

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MASUMİYET DİZİSİNİN KONUSU

Evli ve iki çocuk annesi Bahar'ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela'nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela'nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.

OYUNCULAR

HÜLYA AVŞAR, MEHMET ASLANTUĞ, DENİZ ÇAKIR, İLAYDA ALİŞAN, SERKAY TÜTÜNCÜ, DENİZ IŞIN, SELEN UÇER, TOLGA GÜLEÇ, NESLİHAN ARSLAN, ASENA TUĞAL, ERTUĞRUL POSTOĞLU, ALAYÇA ÖZTÜRK GİDİŞLİ, KİMYA GÖKÇE AYTAÇ, GİZEM ERGÜN, ASENA KESKİNCİ, OZAN KAYA OKTU, SEVGİ TEMEL, RÜÇHAN ÇALIŞKUR