MasterChef Yasin, yarışmadan elenmediğini duyunca gözyaşlarına boğuldu

15.11.2019 09:37 | Son Güncelleme: 15.11.2019 09:37

TV8 ekranlarında yayınlanan ve büyük bir keyifle izlenen MasterChef Türkiye, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Eleme gecesinin olduğu bölümde ise eleme potasından kurtulan Yasin'in gözyaşları damga vurdu.

YILAN BALIĞI YEMEĞİ YAPTILAR

Eleme potasında yarışmanın en iddialı ve en çok konuşulan isimleri vardı. Elemeye Yasin, Ekin, Mustafa ve Alican çıktı. Yarışmacılara eleme yemeği olarak yılan balığı şiş yemeği verildi. Somer Şef'in yemeğine en yakın yemeği yaparak eleme potasından kurtulan ilk isim ise Ekin oldu.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Potadan ikinci kurtulan isim ise Yasin oldu. Yarışmanın en renkli karakteri olan Yasin yarışmaya devam ettiğini duyunca gözyaşlarına boğuldu. Kendisinden beklenmeyen bir tepki veren Yasin, geride kalan Alican ve Mustafa'ya sarılarak hüngür hüngür ağladı. Yarışmanın başından beri eğlenceli kimliğiyle fenomen haline gelen Yasin'in gözyaşları ise herkesi şaşkına çevirdi.

ÜNLÜ ŞEFLERE DEMEDİĞİNİ BIRAKMADI

Son ikiye kalan Mustafa ve Alican arasında yarışmaya veda eden isim Mustafa oldu. Masterchef'ten elenmeyi beklemeyen Mustafa, sinirlerine hakim olamayınca şeflere öfke kustu. Beklemiyordum. Alican'ın tabağı benim tabağımdan iyi değildi. her şey eksikti. Bana 4 tane soğan söylediniz. Defne yaprağı da yoktu. Üzgünüm keşke tabak yapamasaydım da gitseydim. Burada görselliğe önem vermiyorsanız niye benden görsel bir şey istediniz. Keşke ben buraya başvurmasaydım, kimse beni tanımasaydı." diyerek Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'ya öfke kustu. Şeflerin konuşmasına izin vermeyen Mustafa, önlüğünü çıkartarak mutfağı terk etti.