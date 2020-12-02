MasterChef Türkiye şeflerinden evlenecek olan Serhat Doğramacı'ya altın sürprizi
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MasterChef Türkiye şeflerinden evlenecek olan Serhat Doğramacı'ya altın sürprizi

02.12.2020 14:57 | Son Güncelleme: 02.12.2020 15:08

MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde eğlenceli anlar yaşandı. Ünlü şefler, yakın zamanda nikah masasına oturacak olan yarışmacı Serhat'a altın almak için adeta birbiriyle yarıştı.

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye, dün akşam ödül oyununun oynandığı bölümle ekrana geldi. Eğlenceli anların yaşandığı yarışmaya şefler ve Serhat arasındaki diyalog damga vurdu.

BEŞİBİRYERDE VE TRABZON BURMASI HEDİYE EDECEKLER

Ödül oyunu öncesinde şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu, yakında dünyaevine girecek olan iddialı yarışmacı Serhat Doğramacı'ya sürpriz yaptı. Danilo Şef, Mehmet Şef'in düğünde beşibiryerde takacağını, Somer Şef'in de Trabzon burması takacağını söyledi.

MasterChef Türkiye şeflerinden evlenecek olan Serhat Doğramacı'ya altın sürprizi

15 GÜN İTALYA'DA BALAYI

Renkli anların yaşandığı stüdyoda Mehmet Şef ise Danilo Şef'in, Serhat'a İtalya'da 15 gün balayı hediye edeceğini söyledi.

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Öte yandan yarışmada dün akşam oynanan ödül oyununun kazananı en iyi ciğeri yapan Eray oldu.

MasterChef Türkiye şeflerinden evlenecek olan Serhat Doğramacı'ya altın sürprizi
MasterChef Türkiye şeflerinden evlenecek olan Serhat Doğramacı'ya altın sürprizi
MasterChef Türkiye şeflerinden evlenecek olan Serhat Doğramacı'ya altın sürprizi
MasterChef Türkiye şeflerinden evlenecek olan Serhat Doğramacı'ya altın sürprizi
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