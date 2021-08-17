Masterchef Mert kimdir? Mert Yılmaz kaç yaşında, nereli? Masterchef 2021'de Mert ana kadroya girdi mi?

Masterchef'te yayınlanan son bölümünde Mert vatandaşlar tarafından en çok araştırılan isim oldu. Bunun ardından izleyiciler Mert kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne merak etti. Masterchef Mert Yılmaz'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde...

Masterchef Mert kimdir, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? gibi sorular merak ediliyor. Bugün Mert ana kadroya katılmak için mücadele vermekte. Peki, Masterchef Mert Yılmaz kimdir? İnstagram hesabı nedir? Doğum tarihi kaç?

MASTERCHEF MERT KİMDİR?

Mert Yılmaz, 29 yaşında ve Aslen Bolu Mengenlidir. Los Angeles'tan yarışma için Türkiye'ye gelen Mert Yılmaz, catering firmasında aşçılık yapmıştır. Los Angeles'ten MasterChef Türkiye için gelmiş. İlk turda şaç rengiyle dikkat çeken yarışmacı 2009 yılında Bolu Mengen aşçılık bölümü mezunu olduktan sonra 4 sene mesleğini yaptıktan sonra sekiz yıl ara vermiştir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

MERT YILMAZ ANA KADROYA GİRDİ Mİ?

Mert Yılmaz MasterChef Türkiye ana kadroya girmek için mücadelesine devam ediyor. 16 kişilik kadroda yer alıp, almayacağı sergilediği performansa bağlı olarak, önümüzdeki günlerde belli olacak. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

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