Masterchef jüri üyesi Şef Somer Sivrioğlu'nun restoranına büyük ödül
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Masterchef jüri üyesi Şef Somer Sivrioğlu'nun restoranına büyük ödül

28.02.2021 01:57 | Son Güncelleme: 28.02.2021 02:03
Masterchef jüri üyesi Şef Somer Sivrioğlu'nun restoranına büyük ödül

Şef Somer Sivrioğlu'nun Sydney'deki restoranlarından Efendy, Küçük İşletme Şampiyonları tarafından 27 Şubat gecesi Uluslarası Konferans Merkezi ICC'de düzenlenen törende, yılın en iyi restoran işletmesi ödülünü kazandı.

Şu anda Sydney'de COVİD-19 tedbirleri kapsamında karantinada bulunan Somer Şef, bu ödülden duyduğu mutluluğu şöyle dile getirdi.

" İki restoranımız da daha önce pek çok ödül aldı ama bu prestijli ödülü ilk kez ve sektörümüzün gördüğü en zorlu dönemde kazandığımız için çok mutlu ve gururluyum. Zamanımın büyük bir bölümünü Masterchef çekimleri için Türkiye'de geçirdiğim dönemde, başta benim yokluğumda canla başla çalışan ve Efendy grubunu büyüten Tarık Köni ve Arman Uz olmak üzere tüm ekibe ve dünyada Türk gastronomisi için inatla çabalayan herkese sonsuz teşekkürler. "

Şef Somer Sivrioğlu'nun 15 yıl önce Sydeny'deki ilk restoranı Efendy'inin dünya çapında toplam 18 ödülü ve 5 yıl önce açtığı Anason'un toplam 6 ödülü bulunmakta.

MASTERCHEF JÜRİ ÜYESİ VE ŞEF SOMER SİVRİOĞLU'NUN RESTORANINA BÜYÜK ÖDÜL
MASTERCHEF JÜRİ ÜYESİ VE ŞEF SOMER SİVRİOĞLU'NUN RESTORANINA BÜYÜK ÖDÜL
MASTERCHEF JÜRİ ÜYESİ VE ŞEF SOMER SİVRİOĞLU'NUN RESTORANINA BÜYÜK ÖDÜL
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