MasterChef Güzide Mertcan'ın lüks villasını satışa çıkardığı ortaya çıktı
7 milyon TL değerindeki villasıyla günlerce konuşulan MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan, lüks evini aylar önce satışa çıkardığı ortaya çıktı. Evini bir e ticaret sitesine yükleyen Mertcan'ın dekorasyonu ise dikkat çekti.
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye ile tanınan Güzide Mertcan'ın günlerce konuşulan lüks villasını aylar önce satışa çıkardığı gün yüzüne çıktı. Mertcan'ın villası için istediği ücret ve evinin içi ise herkesi şaşkına çevirdi.
8,5 MİLYON TL İSTEDİ
Güzide Mertcan'ın bir siteye koyduğu satış reklamının Arapça yazılması dikkat çekti. Güzide'nin evi brüt 1000 metre kare net ise 650 metre kare. Alkent Gold Malikaneleri'nde bulunan evi için 8,5 milyon lira istedi. Güzide Mertcan'ın lüks evinin bulunduğu sitenin aylık aidatı ise 3 bin 500 TL.
10 ODA VE HELİKOPTER PİSTİ BULUNUYOR
Fenomen yarışmacı Güzide Mertcan'ın çocukları ve eşiyle yaşadığı evinde 10 adet oda bulunuyor. Mertcan yan tarafında helikopter pisti bile bulunan lüks evinin gündem olmasının ardından şu açıklamayı yapmıştı: "Öncelikle daha önceleri açıklama yapma gereği dahi duymadığım ve insanların itibar etmeyeceğini düşündüğüm, ben ve ailem hakkında çıkan asılsız haber ve bilgiler hakkında, "Sükut ikrardandır" sözünden yola çıkarak açıklama yapmam elzem bir hal almıştır."
Haber Videosu: MasterChef Güzide Mertcan'ın lüks villasını satışa çıkardığı ortaya çıktı
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ÜLKEDE BİR SÜRÜ MİLYONLUK EV VAR GÜNLERDİR AYNI HABERİ VERİP DURUYORSUNUZ. İNSAF YA BOĞAZDAKİ YALILARDAN KORULARDAKİ KÖŞKLERDEN TUTUNDA BİLMEDİĞİMİZ BİRÇOK YERLERDE NE EVLER VAR ABARTILICAK BİŞEYDE GÖREMEDİM . . KENDİM 3 ODALI BİR EVDE KİRACIYIM AMA BENİ HİÇ İLGİLENDİRMEZ ONUN HANGİ SARAYDA YAŞADIĞICevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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bazılarının zenginliğinin sürekli artması eğitimli insanlar asgari ücrete çalışırken bunlar sürekli daha çok zenginleşiyor bu kadar genç yaşta normal yollarla hiç bir insan bu kadar çok zengin olamaz kimse masal anlatmasınCevap Yaz 14 3 Yayından Kaldır
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valla gardaş dogru konuşuyorsun sagolasın2 Yayından Kaldır
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zenginin malı züğürtlerin çenesini yorar aldırma kızımCevap Yaz 14 6 Yayından Kaldır
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Madem bu kadar zenginsin yarışma programlarında ne işin var hanımefendi? Allah''a havale ediyorum seni. . . Kısa çöp uzun çöpten hakkını alır elbette. . .Cevap Yaz 6 11 Yayından Kaldır
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yarışmaya katılma şartlarında durumu kötü olanlar katılsın diye bir madde mi var ?10 2 Yayından Kaldır
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NE ALAKASI VAR BİRADER ZENGİN OLMASI YARIŞMAYA KATILMASINA ENGEL Mİ ? SENDE ÇALIŞ SEN DE ZENGİN OL. BAK BEN FAKİRİM SESİMİ ÇIKARIYOM MU HİÇ :)12 3 Yayından Kaldır
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ee vergi gelio, hemen satalım da kurtulalım vergiden. . ??Cevap Yaz 14 1 Yayından Kaldır
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aşırı derecede erkeğe benziyor Allah affetsin bu nedir 10 milyonluk eve bu hiç yakışmamış auhahahaaCevap Yaz 8 19 Yayından Kaldır
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Bize ne? Size ne?Cevap Yaz 14 2 Yayından Kaldır