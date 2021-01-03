MasterChef büyük final kazananı kim oldu? 3 Ocak Masterchef kazanan isim belli oldu mu? MasterChef Türkiye Serhat mı kazandı, Barbaros mu?

Masterchef Türkiye bu sene 500'den fazla yemeğe sahne oldu ve 100 bin kişi arasından son ikiye kalan isimler tarafından son yemekler yapıldı. Merakla beklenen Masterchef final bölümü hakkında merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik. MasterChef büyük final kazananı kim oldu? 3 Ocak Masterchef kazanan isim belli oldu mu?

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef'te büyük ödülün ne kadar olduğu merak konusu oldu. Büyük finale kısa bir zaman kaldı. Peki, MasterChef'te büyük ödül ne kadar? 2021 MasterChef'te şampiyon ödül ne kadar? MasterChef birincisi ne kadar para kazanacak? MasterChef büyük final kazananı kim oldu?

3 OCAK MASTERCHEF BÜYÜK FİNAL KAZANANI KİM OLDU?

Masterchef Türkiye'de final için geri sayım başladı. Barbaros ve Serhat arasında gerçekleşecek final heyecanında iki yarışmacı canlı yayında yemek yapıyor. Nefes kesen mücadelenin yaşandığı Masterchef'te ödül Jeep marka araç oldu.

MasterChef Türkiye 2020'de heyecanla beklenen büyük gün geldi çattı. Barbaros ve Serhat sezonu şampiyon tamamlamak adına son kez tezgah başına geçti. Ailelerin eşlik ettiği MasterChef Türkiye'de yarışmacılar son yemeği canlı yayında yapıyor.

Canlı yayında açıklama yapan Somer Şef, "Sonuçtan bağımsız olarak, "Saygınızla, emeğinizle sizin ikiniz de bizim için şampiyonsunuz" ifadelerini kullandı.

Barbaros 118 puanla liderken, Serhat 117 puan ile ikinci sırada yer alıyor. Birinci olan isim son yemeğin ardından belli olacak.