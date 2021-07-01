Masterchef 2020 şampiyonu kim? Masterchef 2020 şampiyonu Serhat kim?

Yeni sezon Masterchef yarışmasının başlaması ile birlikte 2020 Masterchef yarışmacıları merak ediliyor. Masterchef 2020 şampiyonu kim? Masterchef 2020 şampiyonu Serhat kim? Geçen seneki Masterchef ödülü ne? 2020 Masterchef ödülü neydi?

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MASTERCHEF 2020 ŞAMPİYONU KİM?

MasterChef Türkiye 2020 dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Kazanan isim de belli oldu. Barbaros ile Serhat'ın karşılaştığı tabaklarla kazanan isim Serhat oldu.

2020MASTERCHEF ÖDÜLÜ NEYDİ?

Bu sene Masterchef birincisi bir arabanın sahibi ve kupayı kazanacak isim olacak. MasterChef yarışmasında sona gelindi. Bu akşam final heyecanı yaşanıyor. Yarışmada imza yemekleri sonrası kazanan belli olmuş olacak.