MASKİ, Sağlıklı Altyapı için Çalışıyor MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesinde kanalizasyon hattının deforme olan bölümünde yenileme çalışması gerçekleştiriyor.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, mahallerde ortaya çıkan altyapı ihtiyaçlarına kısa sürede cevap veriyor.

Bu kapsamda, Yunusemre ilçesine bağlı Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesinde deforme olan kanalizasyon hattında yenileme çalışması gerçekleştiriliyor. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler tarafından hayata geçirilen çalışma sayesinde mahalle sakinleri sağlıklı altyapıya kavuşacak. Mareşal Fevzi Çakmak Mahalle Muhtarı Musa Sezer de mahallelerinde yürütülen çalışmadan memnun olduklarını ifade ederek, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler