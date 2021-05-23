Markete giren müşteri "maske takın" diyen market çalışanının burnunu kırdı
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Markete giren müşteri "maske takın" diyen market çalışanının burnunu kırdı

Demirören Haber Ajansı / Özgür Yıldız - Haberler | Güncel

Yalova'da yaşanan olayda henüz kimliği belirlenmeyen bir şahıs, markete girdiği sırada kendisine maske uyarısı yapan market çalışanının burnunu kırdı. Darp raporu alan market çalışanı, şahıstan şikayetçi oldu.

Türkiye'de özellikle kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu devam ederken, Yalova'dan konuyla ilgili üzücü bir haber geldi. Salgının başından bu yana büyük bir özveriyle çalışan market çalışanlarından birine yapılan saldırı, duyanları büyük üzüntüye uğrattı.

Markete giren müşteri 'maske takın' diyen market çalışanının burnunu kırdı

Çiftlikköy ilçesi Sahil Mahallesi'nde iddialara göre market çalışanı 33 yaşındaki Barış Alacahan, içeriye maskesiz girmek isteyen müşteriyi uyardı.Bunun üzerine kimliği belirsiz müşteri, Alacahan ile tartışmaya başladı. Bir süre marketin önünde bekleyen şüpheli, market çalışanına saldırdı.

Markete giren müşteri 'maske takın' diyen market çalışanının burnunu kırdı

YÜZÜNE DARBE ALINCA BURNU KIRILDI

Yüzüne yumruk darbesi alan Alacahan'ın burnu kırıldı. Olayın ardından şüpheli kaçarken, yaralanan market çalışanı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Darp raporu alan Barış Alacahan, kendisine saldırandan şikayetçi oldu. Polis, saldırganın kimliğinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

Markete giren müşteri 'maske takın' diyen market çalışanının burnunu kırdı
Markete giren müşteri 'maske takın' diyen market çalışanının burnunu kırdı
Markete giren müşteri 'maske takın' diyen market çalışanının burnunu kırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özgür Yıldız

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