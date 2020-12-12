Maske takmayan kadından polise: Artistliğiniz kime
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Maske takmayan kadından polise: Artistliğiniz kime

12.12.2020 12:58 | Son Güncelleme: 12.12.2020 13:04
Maske takmayan kadından polise: Artistliğiniz kime

KAHRAMANMARAŞ'ta maske takmayan bir kadın, kendisini uyaran polise, "Artistliğiniz kime ya" diyerek, tepki gösterdi.

KAHRAMANMARAŞ'ta maske takmayan bir kadın, kendisini uyaran polise, "Artistliğiniz kime ya" diyerek, tepki gösterdi. Maske takmadığı için 900 lira ceza yazılan kadın hakkında 'polise mukavemet' suçundan işlem yapıldı.

Hafta içi Trabzon Bulvarı'nda yaşanan olayda, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis ekipleri, maske takmayan bir kadını uyardı. Adı açıklanmayan kadın, maske takmamakta ısrar edince polis kimlik istedi. Sinirlenen kadın, "Vermiyorum kardeşim gel de al" dedi. Yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, caddeden geçen bir başka kadın ise "Biz de çıkaralım atalım o zaman, bizimkisi can değil mi?" diyerek, polise direnen kadına tepki gösterdi.

Polislere zorluk çıkaran kadın,"Bana zorluk çıkarmayın. Artistliğiniz kime ya" dedi.'SAVCILIĞA GİDİP, HEPİNİZLE GÖRÜŞECEĞİM'Kadın gözaltına alınarak karakola götürüldü. Burada da maske takmamakta direnen kadın, "Maske takmayacağım ne yapıyorsanız yapın. Buradan çıkıp savcılığa gideceğim, hepinizle görüşeceğim. Siz neyinize güveniyorsunuz, siz kimsiniz?" şeklinde tehditler savurdu.

Maske takmadığı için 900 lira para cezası uygulanan kadın hakkında polise mukavemet suçundan işlem yapıldı.


Maske takmayan kadından polise: Artistliğiniz kime
Maske takmayan kadından polise: Artistliğiniz kime
Maske takmayan kadından polise: Artistliğiniz kime

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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