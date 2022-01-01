Maske Kimsin Sen jürileri kimlerdir? 2022 Maske Kimsin Sen hangi yarışmacılar katıldı? Jürilerin isimleri nedir? Kaç jüri var?
Maske Kimsin Sen?, 1 Ocak 2022 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başlayan, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği yarışma programıdır. Programın jürleri kimlerdir merak edildi. Peki, Maske Kimsin Sen jürileri kimlerdir? 2022 Maske Kimsin Sen hangi yarışmacılar katıldı? Jürilerin isimleri nedir? Kaç jüri var? Yarışmada toplam kaç jüri vardır? İşte bilgiler...
Maske Kimsin Sen jürileri merak edildi. Peki, Maske Kimsin Sen jürileri kimlerdir? 2022 Maske Kimsin Sen hangi yarışmacılar katıldı? Jürilerin isimleri nedir? Kaç jüri var? Maske Kimsin Sen, birçok ülkede Masked Singer adı ile yayımlanan şarkı yarışması programının Türkiye versiyonudur.
Maske Kimsin Sen?, 1 Ocak 2022 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başlayan, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaptığı, jüride ise Tansel Öngel, Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un yer aldığı yarışma programıdır.
- Tansel Öngel
- Eda Ece
- Melis Sezen
- Alican Yücesoy
- Doğu Demirkol
Sunucu : Tansel Öngel
- Unicorn - TBA
- Gözcü - TBA
- Geyik - TBA
- Tavuskuşu - TBA
- Aslan - TBA
- Ejderha - TBA
- Ayna - TBA
- Şövalye - TBA
- Dinozor - TBA
- Ağaç - TBA
- İskelet - TBA
- Kuzgun - TBA
- Ördek - TBA
- Gladyatör - TBA
İlk haftayı "Ağaç" kazandı.
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