Maske Kimsin Sen jürileri merak edildi. Peki, Maske Kimsin Sen jürileri kimlerdir? 2022 Maske Kimsin Sen hangi yarışmacılar katıldı? Jürilerin isimleri nedir? Kaç jüri var? Maske Kimsin Sen, birçok ülkede Masked Singer adı ile yayımlanan şarkı yarışması programının Türkiye versiyonudur.

MASKE KİMSİN SEN JÜRİLERİ KİMLERDİR?

Maske Kimsin Sen?, 1 Ocak 2022 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başlayan, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaptığı, jüride ise Tansel Öngel, Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un yer aldığı yarışma programıdır.

MASKE KİMSİN SEN JÜRİLERİ İSİMLERİ

Tansel Öngel

Eda Ece

Melis Sezen

Alican Yücesoy

Doğu Demirkol

Sunucu : Tansel Öngel

MASKE KİMSİN SEN YARIŞMACILARI KİMLER?

Unicorn - TBA

Gözcü - TBA

Geyik - TBA

Tavuskuşu - TBA

Aslan - TBA

Ejderha - TBA

Ayna - TBA

Şövalye - TBA

Dinozor - TBA

Ağaç - TBA

İskelet - TBA

Kuzgun - TBA

Ördek - TBA

Gladyatör - TBA

İLK HAFTAYI KAZANAN YARIŞMACI KİMDİR?

İlk haftayı "Ağaç" kazandı.

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