'Mart sonunda vaka sayıları 20 binleri bulabilir'

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, "Mart ayının 15'inden sonra günlük vaka sayılarımız 15 bine, Mart ayı sonu Nisan ayı başında 20 binleri bulabilir. Mart ayının 15'i bizim bu süreçteki rakamlarımız için aslında çok belirleyici olacak" dedi.

Doç. Dr. Ümit Savaşçı, koronavirüs salgınında son dönemde artan vaka sayılarını DHA'ya değerlendirdi. Savaşçı, halkın korku ve paniğe kapılmamasını, gerekli tedbirlerle uyuldukça Türkiye genelinde ciddi başarılara ulaşılacağını söyledi. Halkın korku ve paniğe sevk olmaması gerektiğini belirten Savaşçı, "Sahadaki verilerimize göre ve Türkiye geneline baktığımızda aslında aşılanma başarıya ulaşsa da rehavet daha baskın geldiği için Türkiye genelinde vaka sayıları biraz daha artacaktır. Ama halkımız korku ve paniğe sevk olmasın. Çünkü bu da rehaveti ekstra tetikliyor. İnsanlar bıkkınlığa düşüyor. Gerekli tedbirlere uyalım ve tedbirlere uydukça Türkiye genelinde gerçekten il bazında çok ciddi başarılara ulaşacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

MUTASYONUN ETKİSİSavaşçı, özellikle mutasyonun etkisine dikkat çekerek, "Bizim hastanemizde de Güney Afrika, Brezilya, İngiltere mutasyonu vakalarımız var, mutasyonlar da biraz tetikliyor. Dolayısıyla korkmadan, endişe etmeden, rehavete kapılmadan bu mücadelede 3-4 ay daha devam edersek, ülke olarak başarıya ulaşabileceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.'TAM KAPAMA OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM'Türkiye'nin vaka artışlarında ve piklerde Avrupa'nın 2 ay gerisinden geldiğine dikkat çeken Savaşçı, şunları kaydetti: "Dolayısıyla Mart ayının 15'inden sonra günlük vaka sayılarımız 15 bine, Mart ayı sonu Nisan ayı başında 20 binleri bulabilir. Ama aşılanma hızını artırırsak ve iller bazında kurallar artarsa bu sayılara ulaşmayabiliriz. Mart ayının 15'i bizim bu süreçteki rakamlarımız için aslında çok belirleyici olacak. O zaman yatay bir seyir seyrederse, tabii ki vatandaşlarımızın kurallara uyması burada birinci kural. O zaman evet 3'üncü piki yaşamayabiliriz; ama Martın 15'inde eğer günlük vaka sayılarında bu şekilde bir artış olursa ne yazık ki biz Nisan ayında 3'üncü pike ulaşmış olacağız. O zaman tabii ki ülkede çok ciddi kısıtlamalar ve ne yazık ki can kayıplarımız, hastaneye yatış oranlarımızda da ciddi artışlar olabilir. Açıkçası ülkemizde tam kapama olacağını düşünmüyorum. Dünyada şu anda aşılama sıralamasında 5'inci ülkeyiz. Tam kapama olacağını düşünmüyorum. Ama tedbirlerin sıkılaştırılması, iller arası transportun azaltılması, okulların daha kontrollü hale gelmesi özellikle işletmelerin kurallara daha dikkat etmesi, hafta sonu kısıtlamaların belki eklenmesi şeklinde bazı kısıtlamalar olabilir."'KİLİT NOKTA AŞILAMA'

Savaşçı, kilit noktanın aşılama olduğunu kaydederek, "Aşılandıkça hastaneye yatış oranları ve yoğun bakım ihtiyaçları azaldıkça tam kapanma ihtiyacı da kalmayacaktır. Bu oran ölüm oranlarını da azaltacaktır. Buradaki tek sıkıntımız mutasyonların aşıdaki etkilerini, insanlar üzerindeki etkilerini dünya da bilmiyor şu anda biz de bilmiyoruz. Bunları hep birlikte önümüzdeki günlerde yaşayarak göreceğiz. Tabii ki sahadan veriler ve sayılar geldikçe bilim kurulumuz, bakanlıklar çeşitli çalışmalar yapacak ve bunları hep birlikte gün gün yaşayacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gizem KARADAĞ