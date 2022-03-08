Marmaris'te Cumhuriyet tarihinin şehit kadınları için fidan dikildi

MARMARİS, MUĞLA (AA) - AK Parti Marmaris Kadın Kollarının üyeleri, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla 130 kadın şehit için yanan ormanlık alana fidan dikti.

Marmaris'in Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisinde 29 Temmuz'da başlayan ve 9 gün sonra kontrol altına alınan, 9 bin 52 hektarlık alanının küle döndüğü yangının başladığı noktada şehit kadınlar için hatıra ormanı oluşturuldu.

AK Parti Marmaris Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Uslu Töredi, fidan dikim etkinliğinde gazetecilere yaptığı açıklamada, böyle anlamlı bir günde, Cumhuriyet tarihinden bugüne şehit olan 130 kadın için fidanları toprakla buluşturduklarını söyledi.

Hatıra ormanına bin fidan dikmeyi planladıklarını belirten Töredi, "Cumhuriyet tarihimiz boyunca şehit olan kadınlarımızın adlarını, diktiğimiz fidanlara saçağız. Onların isimlerini yaşatacağız. Öğrenci, öğretmen, kamu görevlisi bu kadınlarımız için Dünya Kadınlar Günü 8 Mart'ta fidanları toprakla buluşturmanın anlamlı olacağını düşündük. Şehitlerimiez Allah'tan rahmet diliyoruz. Onlar, orman yangının çıktığı, ciğerlerimizin yandığı bu noktada yaşayacaklar." diye konuştu.

Fidan dikim etkinliğine AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü Sibel Kısa, Marmaris Müze Müdürü Şehime Atabey, Marmaris Mal Müdürü Nalan Çalışkan, Tarım ve Orman Müdürü Nejmettin Kaya, ADM-AYDEM Müdürü Hilal Samancı, kadın kurum temsilcileri, AK Parti Marmaris Kadın Kolları üyeleri ve partililer katıldı.

Dikilen fidanlara şehit kadınların isimleri asıldı.