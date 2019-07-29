Marmaris'te 2 bacağı kesilmiş bulunan kedi tedavi altına alındı

Marmaris İlçesi Hatipirim Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçıvanı bahçede çalışırken çalılıkların arasından gelen miyavlama sesi üzerine yaralı bir kedi olduğunu fark etti.

Bahçıvan, yaralı kediyi bir veterinere götürdü. 5 yaşında olduğu tahmin edilen ve yaklaşık 3 gün önce iki ön bacağı diz altından kesilen, ağzı parçalanan kedinin yaralarının kurtlandığı ve iltihap kaptığı görüldü.

"BALTA GİBİ BİR ALETLE KESİLMİŞ"

Kediye müdahale eden Veteriner Behçet Düzgün, "Bugün sabah saatlerinde bir bahçıvan yaralı kediyi getirdi. Yaptığımız incelemede kedinin genel durumu çok kötüydü. Kısırlaştırılmış erkek kedinin kanamasını durdurduk. Üç gün önce kesici satır, balta gibi bir aletle ön bacaklarının düzgün şekilde kesildiğini gördük. Çene kısmına sert bir cisimle vurulmuş. Yarasında kurtlanma oluşmuş. Bu yapılan bir vahşet. Tedavilere cevap vermeyen kediyi daha fazla acı çekmemesi için uyutmak zorunda kaldık" dedi.