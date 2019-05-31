Son Dakika! Marmaray'da seferler gecikmeli olarak yapılıyor

Marmaray'da arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılıyor. Marmaray'ın sitesinden yapılan açıklamada arıza hakkında bilgi verilmedi ancak, "Trenlerimiz gecikmeli olarak çalışmaktadır" bilgisi yer aldı.

Seferlerin gecikmeli yapılması nedeniyle Yenikapı istasyonunda yoğunluk oluştu.

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Kaynak: DHA