Meteoroloji'den Marmara için sağanak uyarısı

Marmara'nın doğusu için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bugün öğleden sonra Kocaeli, Sakarya çevreleri ve Yalova'nın doğusunda yağışın etkisini arttırması bekleniyor.

Yağışlar, sağanak ve gök gürültülü sağanak, yer yer dolu şeklinde olacak.

TEDBİRLİ OLUN UYARISI YAPILDI

Beklenen kuvvetli yağışla görülebilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu riskine ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

KARADENİZ'DE 3 İL İÇİN SAĞANAK VE DOLU UYARISI

Kastamonu, Çorum ve Sinop'un Saraydüzü ilçesi için gök gürültülü sağanak ve dolu uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Samsun Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Çorum, Kastamonu'nun iç kesimleri ile Sinop'un Saraydüzü ilçesinde kuvvetli gök gürültülü sağanak ve yerel dolu beklendiği belirtildi.

Açıklamada, yetkililerin ve vatandaşların sağanak ve dolu nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

İÇ EGE VE BATI AKDENİZ İÇİN SAĞANAK UYARISI

İç Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, öğleden sonra etkisini arttırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların, İç Ege (Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli ve Manisa'nın doğusu), Batı Akdeniz'in iç kesimleri (Isparta, Burdur ve Antalya'nın iç kesimlerinde) yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA