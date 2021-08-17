Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Sakarya'da dualarla anıldı
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Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Sakarya'da dualarla anıldı

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Sakarya'da dualarla anıldı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Sakarya'da, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenlendi.

Sakarya'da, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim okundu.

İl Müftüsü Hasan Başiş'in konuşma yaptığı, farklı makamlarda sela, ilahi ve kasidelerin okunduğu programa her yaştan vatandaşlar katıldı.

Saatler 03.02'yi gösterdiğinde "deprem şehitleri" için dua edilmesiyle program son buldu.

Etkinliğe, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Vali Yardımcısı Murat Karasu, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ak, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, ilçe belediye başkanları, kurum ve kuruluşların müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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