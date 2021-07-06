Marmara Denizi'nin İstanbul kıyılarında müsilaj, yok denilecek kadar azaldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 22 maddelik "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı" kapsamında 8 Haziran'da başlattığı girişimle yürütülen çalışmanın ardından drone ile havadan çekilen görüntülerde Marmara Denizi'nin İstanbul sahillerinde bir süre önce yoğun şekilde görülen müsilajın (deniz...