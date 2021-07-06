Marmara Denizi'nin İstanbul kıyılarında müsilaj, yok denilecek kadar azaldı
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Marmara Denizi'nin İstanbul kıyılarında müsilaj, yok denilecek kadar azaldı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 22 maddelik "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı" kapsamında 8 Haziran'da başlattığı girişimle yürütülen çalışmanın ardından drone ile havadan çekilen görüntülerde Marmara Denizi'nin İstanbul sahillerinde bir süre önce yoğun şekilde görülen müsilajın (deniz...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 22 maddelik "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı" kapsamında 8 Haziran'da başlattığı girişimle yürütülen çalışmanın ardından drone ile havadan çekilen görüntülerde Marmara Denizi'nin İstanbul sahillerinde bir süre önce yoğun şekilde görülen müsilajın (deniz salyası) büyük ölçüde etkisini yitirdiği görüldü.

Marmara Denizi'nin İstanbul kıyılarında müsilaj, yok denilecek kadar azaldı
Marmara Denizi'nin İstanbul kıyılarında müsilaj, yok denilecek kadar azaldı
Marmara Denizi'nin İstanbul kıyılarında müsilaj, yok denilecek kadar azaldı
Marmara Denizi'nin İstanbul kıyılarında müsilaj, yok denilecek kadar azaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Marmara Denizi'nin İstanbul kıyılarında müsilaj, yok denilecek kadar azaldı - Haberler
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