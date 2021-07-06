Marmara Denizi'nin İstanbul kıyılarında müsilaj, yok denilecek kadar azaldı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 22 maddelik "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı" kapsamında 8 Haziran'da başlattığı girişimle yürütülen çalışmanın ardından drone ile havadan çekilen görüntülerde Marmara Denizi'nin İstanbul sahillerinde bir süre önce yoğun şekilde görülen müsilajın (deniz...
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 22 maddelik "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı" kapsamında 8 Haziran'da başlattığı girişimle yürütülen çalışmanın ardından drone ile havadan çekilen görüntülerde Marmara Denizi'nin İstanbul sahillerinde bir süre önce yoğun şekilde görülen müsilajın (deniz salyası) büyük ölçüde etkisini yitirdiği görüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı