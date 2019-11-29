Marmara'daki olumsuz hava koşulları, İDO ve BUDO seferlerini iptal ettirdi
Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti.
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
İptal edilen seferler şöyle:
07.00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 - Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10:00 - Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
13:00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
13:00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
13:00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
14:25 - Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
15:30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
İDO'NUN İPTAL ETTİĞİ BAZI SEFERLER
Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy 29.11.2019 07:30 - 08:20
Bostancı-Beşiktaş 29.11.2019 07:40 - 08:10
Bandırma-Yenikapı-Bostancı 29.11.2019 07:45 - 10:40
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 29.11.2019 07:50 - 09:50
Bursa-Büyükçekmece 29.11.2019 08:00 - 09:40