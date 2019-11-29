Marmara'daki olumsuz hava koşulları, İDO ve BUDO seferlerini iptal ettirdi
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Marmara'daki olumsuz hava koşulları, İDO ve BUDO seferlerini iptal ettirdi

Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti.

29.11.2019 07:48 | Son Güncelleme: 29.11.2019 07:48
Marmara'daki olumsuz hava koşulları, İDO ve BUDO seferlerini iptal ettirdi

Deniz Otobüsleri (BUDO), 'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

İptal edilen seferler şöyle:

07.00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 - Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10:00 - Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13:00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

13:00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

13:00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

14:25 - Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

15:30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

İDO'NUN İPTAL ETTİĞİ BAZI SEFERLER

Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy 29.11.2019 07:30 - 08:20

Bostancı-Beşiktaş 29.11.2019 07:40 - 08:10

Bandırma-Yenikapı-Bostancı 29.11.2019 07:45 - 10:40

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 29.11.2019 07:50 - 09:50

Bursa-Büyükçekmece 29.11.2019 08:00 - 09:40

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