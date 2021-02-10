Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor
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Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor

10.02.2021 09:37 | Son Güncelleme: 10.02.2021 09:41
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde olması öngörülüyor.

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde olması öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.

Bölgenin doğusunda yağmur ve sağanak tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde olması öngörülen bölgede rüzgar güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle soba ve baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Bildirici

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