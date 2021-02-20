Marmara Bölgesi'nde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor
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Marmara Bölgesi'nde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor

20.02.2021 09:27 | Son Güncelleme: 20.02.2021 09:30
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında olacağı bölgede parçalı ve yer yer çok bulutlu hava öngörülüyor.

Rüzgarın, doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölgenin kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta, yer yer kuvvetli zirai don beklendiğinden vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Bildirici

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