Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Parçalı ve az bulutlu hava öngörülen bölgede rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğudan orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Bildirici