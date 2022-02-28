Marketteki annenin dalgınlığı kameralarda! Aynı montlu başka çocuğu kucağına aldı

Sosyal medyada paylaşılan komik ve ilginç videolara bir yenisi daha eklendi. Marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir annenin pembe mont giyen çocuğunu marketteki başka bir çocukla karıştırdığı anlar yer alıyor.

MİNİK, HALİNDEN MEMNUN

Bu sırada başka bir kadının kucağında olan miniğin durumu da gözlerden kaçmadı. Oldukça tatlı olduğu görülen bebek, halinden memnun bir şekilde annesinin kendisini almasını bekledi. Bu anlar hem güldürdü hem de düşündürdü.