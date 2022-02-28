Marketteki annenin dalgınlığı kameralarda! Aynı montlu başka çocuğu kucağına aldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Marketteki annenin dalgınlığı kameralarda! Aynı montlu başka çocuğu kucağına aldı

Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Yaşam
 - Güncelleme:

Marketin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Söz konusu görüntülerde, alışveriş yapan bir anne kendi çocuğuyla başka birinin çocuğunu karıştırıyor. Bu sırada duruma ses etmeyen miniğin kendinden memnun halleri de dikkat çekti.

Sosyal medyada paylaşılan komik ve ilginç videolara bir yenisi daha eklendi. Marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir annenin pembe mont giyen çocuğunu marketteki başka bir çocukla karıştırdığı anlar yer alıyor.

MİNİK, HALİNDEN MEMNUN

Bu sırada başka bir kadının kucağında olan miniğin durumu da gözlerden kaçmadı. Oldukça tatlı olduğu görülen bebek, halinden memnun bir şekilde annesinin kendisini almasını bekledi. Bu anlar hem güldürdü hem de düşündürdü.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

Sosyal Medya, Tiktok, Komik - İlginç, Yaşam, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title