Sokağa çıkma yasağında canı yaprak sarma çeken hamile kadının yardımına, zabıta koştu Film izlerken yaprak sarma aşeren 9 aylık hamile kadının eşi, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle markete gidemedi. Zabıta ekiplerinden yardım isteyen vatandaş, bir zabıtanın evindeki yaprak sarmaları getirmesi ile büyük mutluluk yaşadı.

Antalya'da 9 aylık hamile Yeliz Baran'ın canı film izlerken yaprak sarma çekti. Koronavirüs sebebiyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle marketler kapalı olunca Baran'ın eşi, çareyi zabıtayı aramakta buldu. Zabıta Amirliğinde görev yapan Fahrettin Arısoy, haberi duyunca evindeki yaprak sarmaları hamile kadına götürerek sürpriz yaptı.

MARKETLER KAPALI OLUNCA ZABITAYI ARADI

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Baran ailesi aksam saatlerinde evlerinde televizyon izlerken filmde yaprak sarmasını gören 9 aylık Yeliz Baran, eşine canının yaprak sarması çektiğini söyledi. Yahya Baran ise koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması yüzünden açık market bulamadı. Derdini, Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü arayarak, zabıta ekiplerine anlattı. Market açtırmanın mümkün olup olmadığını sordu. Ekipler bunun için polis merkezi ile görüşmesi gerektiğini belirtti. Çaresiz eş, emniyeti aradı fakat istediği cevabı oradan da alamadı.

ZABITA, EVİNDEKİ DOLMAYI GETİRDİ

Bu sırada büyük bir sürpriz gelişme yaşandı. Zabıta Amirliğinde görev yapan Fahrettin Arısoy konuşmalara kulak misafiri oldu, evde akşam yemeğinden kalma yaprak sarması olduğunu belirterek eşini aradı. Eşi de halen sarmanın durduğunu söylerken bunun üzerine eve gidip sarmayı eşinden alan Arısoy, ekip arkadaşıyla birlikte hamile kadının oturduğu adrese sarma ile yola çıktı. Belek Mahallesi'nde ikamet eden Baran ailesinin kapısını çalan ekipler, sarmayı teslim ettiler.

''FİLMDE GÖRÜNCE CANI ÇEKTİ''

Durumdan memnun kalan aile, ekiplere teşekkür ederken Yahya Baran yaptığı açıklamada, "Televizyon izliyorduk. Filmde dolma sahnesi geçti. Eşim de hamile olduğu için bir anda canı dolma çekti. Dedik kimden bulabiliriz, market de açtıramayız bu saatte, malum dışarıya çıkma yasağı var. İlk aklıma gelen Serik Belediyesi Zabıta Amirliği oldu. Aradım onlar da sağ olsun yardımcı oldular. 10 dakika demeden bize getireceklerini söylediler. Gerçekten takdire şayan bir durum yanı. Diyecek bir şey bulamıyorum. Gerçekten güzel hareket" dedi.

Gelecek hafta dünyaya getireceği bebeğin hayalini kuran Yeliz Baran ise, "Teşekkür ederim gerçekten, beklemiyordum geleceğini bir de bu saatte sokağa çıkma yasağından dolayı. Ama geldi çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA