Marketin demir sütununda sıkışan kedi kurtarıldı
Bursa'da bir marketin demir sütununun içinde mahsur kalan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
31.05.2020 13:14 | Son Güncelleme: 31.05.2020 13:18
Bursa'da bir marketin demir sütununun içinde mahsur kalan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'ndeki bir marketin girişinde bulunan demir sütunun içinden kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, demir sütunu keserek kediyi çıkardı.
Kedi yavrusu, yapılan kontrolün ardından yeniden sokağa bırakıldı.
Kaynak: AA