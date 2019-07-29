Markete gönderdi, 8 yaşındaki kızı iğrenç olayı eve dönünce anlattı

Markete gönderdi, 8 yaşındaki kızı iğrenç olayı eve dönünce anlattı

Van'da bir anne 8 yaşında kızını alışveriş için markete gönderdi. Marketten dönen kızının cinsel istismara uğradığını öğrenen anne hemen polisi aradı. Olayla ilgili gözaltına alınan sapık market sahibi, tutuklandı.

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde, 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla market sahibi E.B. gözaltına alınıp, tutuklandı.

ANNE, KIZINI MARKETE GÖNDERDİ

İddiaya göre olay geçen Cuma günü İpekyolu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yaşandı. Annesi, E.L.'yi alışveriş için markete gönderdi.

MARKET SAHİBİ KÜÇÜK KIZA İSTİSMARDA BULUNDU

Market sahibi E.B. küçük kıza cinsel istismarda bulundu. Anne eve dönen kızındaki farklılığı hissetti. Ne olduğunu sorması üzerine de cinsel istismar olayını öğrendi.

TUTUKLANDI

Hemen polisi aradı. Polis, E.B.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. E.B. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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YORUMLAR (33)

  • ADINIZI YAZIN:
    HABERİ BİLE OKUMAKTA ZORLANDIM İNANKİ AĞLAMAKLI OLDUM NASIL BİR MİLLET OLDUK RABBİM BİN BELA VERSİN . EĞER LİNÇ EDİLSEYDİ İBRETİ ALEME ÖRNEK OLURDU ARTIK YETER İDAM İSTİYORUZ. . .
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  • DUMANNİ:
    Lütfen anneler babalar çocuklarımızı yalnız başına salmayalım yazık oluyor bu ve benzeri olayları okudum mu içim acıyor
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  • TENEKE ADAM:
    Gözleri var görmez kulakları var duymaz . KİM ?Malum parti . Arkadaş çıkartın şu yasaları . İlaçmı verirsiniz, hadım mı edrsiniz , İDAM mı edersiniz . . . . Tabi , biz salağız ya nasılsa seçimler bitti , kısmet se 4 sene sonra görüşürüz .
    Cevap Yaz 14 2 Yayından Kaldır
  • BRO:
    Eskiden çocuklar sokaklarda oynarlardı akşama kadar. Aileler bilirdi sıkıntı olmayacağını. Ama şimdilerde değil sokaklara fırın ve bakkallara bile gönderemiyor çünkü ortalık serseri ve sapık dolu.
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  • SELMA:
    Eskiden de vardı ama bilinmiyordu. Başıma geldi ordan biliyorum.
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  • DJ BORİS BREJCHA:
    müge anlının boğazı yırtıldı çocuklarınızı gözünüzden ayırmayın diye . aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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  • TUĞBA:
    Bizim milletimiz cok rahat hiç ders çıkarmıyorlar olanlardan yazık
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