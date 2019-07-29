Markete gönderdi, 8 yaşındaki kızı iğrenç olayı eve dönünce anlattı

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde, 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla market sahibi E.B. gözaltına alınıp, tutuklandı.

ANNE, KIZINI MARKETE GÖNDERDİ

İddiaya göre olay geçen Cuma günü İpekyolu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yaşandı. Annesi, E.L.'yi alışveriş için markete gönderdi.

MARKET SAHİBİ KÜÇÜK KIZA İSTİSMARDA BULUNDU

Market sahibi E.B. küçük kıza cinsel istismarda bulundu. Anne eve dönen kızındaki farklılığı hissetti. Ne olduğunu sorması üzerine de cinsel istismar olayını öğrendi.

TUTUKLANDI

Hemen polisi aradı. Polis, E.B.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. E.B. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA