Markete gönderdi, 8 yaşındaki kızı iğrenç olayı eve dönünce anlattı
Van'da bir anne 8 yaşında kızını alışveriş için markete gönderdi. Marketten dönen kızının cinsel istismara uğradığını öğrenen anne hemen polisi aradı. Olayla ilgili gözaltına alınan sapık market sahibi, tutuklandı.
Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde, 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla market sahibi E.B. gözaltına alınıp, tutuklandı.
ANNE, KIZINI MARKETE GÖNDERDİ
İddiaya göre olay geçen Cuma günü İpekyolu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yaşandı. Annesi, E.L.'yi alışveriş için markete gönderdi.
MARKET SAHİBİ KÜÇÜK KIZA İSTİSMARDA BULUNDU
Market sahibi E.B. küçük kıza cinsel istismarda bulundu. Anne eve dönen kızındaki farklılığı hissetti. Ne olduğunu sorması üzerine de cinsel istismar olayını öğrendi.
TUTUKLANDI
Hemen polisi aradı. Polis, E.B.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. E.B. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
YORUMLAR (33)
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ÖLDÜRMEDİĞİMİZ MÜDDETÇE DAHA BU OLAYLAR ÇOK OLUR.Cevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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HABERİ BİLE OKUMAKTA ZORLANDIM İNANKİ AĞLAMAKLI OLDUM NASIL BİR MİLLET OLDUK RABBİM BİN BELA VERSİN . EĞER LİNÇ EDİLSEYDİ İBRETİ ALEME ÖRNEK OLURDU ARTIK YETER İDAM İSTİYORUZ. . .Cevap Yaz 16 1 Yayından Kaldır
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Lütfen anneler babalar çocuklarımızı yalnız başına salmayalım yazık oluyor bu ve benzeri olayları okudum mu içim acıyorCevap Yaz 19 Yayından Kaldır
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Gözleri var görmez kulakları var duymaz . KİM ?Malum parti . Arkadaş çıkartın şu yasaları . İlaçmı verirsiniz, hadım mı edrsiniz , İDAM mı edersiniz . . . . Tabi , biz salağız ya nasılsa seçimler bitti , kısmet se 4 sene sonra görüşürüz .Cevap Yaz 14 2 Yayından Kaldır
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TAMAM ANLAŞILDI SAĞ OL YORUM KARIŞTI GALİBA ONDANDIRYayından Kaldır
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Eskiden çocuklar sokaklarda oynarlardı akşama kadar. Aileler bilirdi sıkıntı olmayacağını. Ama şimdilerde değil sokaklara fırın ve bakkallara bile gönderemiyor çünkü ortalık serseri ve sapık dolu.Cevap Yaz 46 1 Yayından Kaldır
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Eskiden de vardı ama bilinmiyordu. Başıma geldi ordan biliyorum.5 2 Yayından Kaldır
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ARTIK HADIM CEZASI ÇIKMASI ŞARTCevap Yaz 42 Yayından Kaldır
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müge anlının boğazı yırtıldı çocuklarınızı gözünüzden ayırmayın diye . aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaCevap Yaz 37 3 Yayından Kaldır
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Bizim milletimiz cok rahat hiç ders çıkarmıyorlar olanlardan yazık13 2 Yayından Kaldır
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