MARDİN YPG'li teröristlerin Suriye'deki hareketliliği görüntülendi
YPG'li teröristlerin Suriye'deki hareketliliği görüntülendiMardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde YPG'li teröristlerin hareketliliği görüntülendi.
YPG'li teröristlerin Suriye'deki hareketliliği görüntülendi
Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde YPG'li teröristlerin hareketliliği görüntülendi.
Suriye'nin Kamışlı kentindeki çevre yolunda ilerleyen 3 kamyonetin içinde bulunan YPP'li teröristlerin hareketliliği Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Yaklaşık 50 kişilik teröristin yer aldığı 3 kamyonet, Türkiye sınırına yakın bölgeden geçerek, Kamışlı kentinin iç kesimlerine ilerdikten sonra gözden kayboldu.
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Haber-Kamera Ahmet AKKUŞNUSAYBİN (Mardin), (DHA)-