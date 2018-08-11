Mardin Yemek Yedikleri Avluya Otomobil Düştü

Yemek yedikleri avluya otomobil düştü

MARDİN'in Derik ilçesi Tepebağ mahallesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, 50 metre aşağıda bulunan bir evin avlusuna düştü. Evde yaşayanların yemek yediği sırada avluya düşen araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır'dan gelerek Mardin'in Kızıltepe ilçesine gitmekte olan Hamit Çelik (46) yönetimindeki 21 FC 016 plakalı araç, Derik ilçesi Tepebağ mahallesindeki köprüde, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu 50 metrelik şarampole yuvarlandı. Bir evin avlusuna düşen araç kullanılmaz hale gelirken araç içerisinde bulunan Sürücü Hamit Çelik, İsmail Yıldız (21) ve Zülküf Yıldaz (30) olmak üzere yaralanan 3 kişi, kaza yerine çağrılan ambulans ile Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobilin avlusuna düştüğü evin sahibi Mustafa İzci, otomobil avluya düştüğü sırada çocuklarıyla birlikte yemek yediklerini belirterek, O sırada evde ailece yemek yiyorduk. Otomobilin düşmesiyle birlikte büyük bir ses duyduk. Toz duman içerisinde kalmıştık. Mahalleli de yardıma koştu. Ambulansı aradık. Yaralıları araçtan çıkarıp ambulansa kadar taşıdık. Köprünün üzerinden geçen yol çok dar. Burada sık sık kaza oluyor. Çocuklarım şok geçirmiş ve çok korkmuştu. Yaralılar, köpeğe çarpmamak için direksiyon kırdıklarını ve daha sonra da şarampole düştüklerini söylediler dedi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.