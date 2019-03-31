Mardin'in Kızıltepe İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Hdp Adayı Nilüfer...
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde belediye başkanlığını HDP adayı Nilüfer Elik Yılmaz kazandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde belediye başkanlığını HDP adayı Nilüfer Elik Yılmaz kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Nilüfer Elik Yılmaz 63 bin 490 oy aldı.
-Yılmaz'ın özgeçmişi-
1962 yılında Mardin'e bağlı Yardere köyünde doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Mardin Kızıltepe'de okudu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünü 3. sınıfta terk etti. Evli ve 1 çocuk annesi.
Kaynak: AA