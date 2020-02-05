Mardin'de tanker ile iki tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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Mardin'de tanker ile iki tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Mardin'de akaryakıt yüklü tanker ile iki tırın çarpıştığı kazada, biri ağır 3 kişi yaralandı.

05.02.2020 18:02 | Son Güncelleme: 05.02.2020 18:21
Mardin'de tanker ile iki tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

'de akaryakıt yüklü tanker ile iki tırın çarpıştığı kazada, biri ağır 3 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Artuklu ilçesi İpekyolu Üçyol kavşağında, 'ın kullandığı 73 DC 135 plakalı tanker ile Mehmet Kahraman ve Salih Çapan idaresindeki henüz plakaları belirlenemeyen 2 tır çarpıştı.

Çarpışma nedeniyle tankerde çıkan yangın, kısa sürede diğer araçlara sıçradı.

Çevredekiler tarafından araçtan çıkarılan 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı Salih Çapan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında araçlar kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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