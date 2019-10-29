Mardin'de sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü!

29.10.2019 15:50

Mardin'in merkez ve Kızıltepe ilçesinde etkili olan sağanak yağış yolları göle çevirdi. Sürücüler yolda ilerlerken güçlük çekti.

KOVALARLA YAĞMUR SUYUNU TAHLİYE ETTİLER

Meteorolojinin Mardin ve çevresi için yaptığı uyarılardan sonra Artuklu ve Kızıltepe ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Artuklu'da caddeler göle döndü. Dükkanlarını su basan vatandaşlar kovalarla yağmur suyunu tahliye etti.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, KANALİZASYONLAR TAŞTI

Yağmurla birlikte Kızıltepe Koçhisar Mahallesi ve Yeni Mahalle'de yollar göle döndü, kanalizasyonlar taştı. Araçlar göle dönen yolda ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar her yağmur yağdığında mağdur olduklarını belirterek, sorunların çözülmesini istedi.

Kaynak: İHA