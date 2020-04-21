Mardin'de kimya öğretmenleri ele ele verip yüzey dezenfektanı üretiyor
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Anadolu Lisesi, Fehim Adak, Mardin

Mardin'de kimya öğretmenleri ele ele verip yüzey dezenfektanı üretiyor

Mardin'de kimya öğretmenleri ele ele verip yüzey dezenfektanı üretiyor Mardin merkez Artuklu ilçesi Fehim Adak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kimya bölümü öğretmenleri, korona virüse karşı yüzey dezenfektanı üretimine başladı.

21.04.2020 13:09 | Son Güncelleme: 21.04.2020 13:14
Mardin'de kimya öğretmenleri ele ele verip yüzey dezenfektanı üretiyor

Mardin'de kimya öğretmenleri ele ele verip yüzey dezenfektanı üretiyor

MARDİN - Mardin merkez Artuklu ilçesi Fehim Adak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kimya bölümü öğretmenleri, korona virüse karşı yüzey dezenfektanı üretimine başladı. İlk etapta günlük 3 ton dezenfektan üreten öğretmenlerin hedefi 6 ton üretim gerçekleştirmek.

Mardin Organize Saniyi Bölgesi yerleşkesinde bulunan Fehim Adak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kimya bölümü öğretmenleri, korona virüs salgını sebebiyle artan temizlik ve hijyen malzemesi ihtiyacını karşılamak için el ele vererek kolları sıvadı. Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle ve Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar'ın koordinesinde tesisi kurduklarını anlatan Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Berhuni, "Öncelikle Bakanlığımızdan döner sermaye kurmak ve bu tesisi oluşturmak üzere bir bütçe oluşturuldu ve bu bütçe neticesinde tesisimiz kuruldu. Bu tesisimizin kurulmasında Kaymakamımız Hacı Hasan Gökpınar'ın çok ciddi gayretleri ve talepleri vardı. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Şuan bu tesisimizde yüzey dezenfektanları üretilmekte fakat ilerleyen zamanlarda inşallah el sabunu ve el dezenfektanı planlıyoruz. Günlük 3 tonla başlandı fakat satış süreci taleple karşılanabilirse günlük 5-6 ton üretim gerçekleştirilecektir" dedi.

Tesisin günlük 6 ton üretim kapasitesi var

Fehim Adak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Çomaktekin, tesisin ilk aşamasında saf su üretim ünitesinde dezenfektan için 5 ton saf su üretildiğini vurguladı. Çomaktekin, "Şuan acil olarak yüzey dezenfektanı ürettik. Bundan sonra el dezenfektanı, sıvı sabun, ve jel şeklindeki üretebilecek bir tesisi kurduk. Başlangıç 3 ton yer dezenfektanı, 1 buçuk ton sıvı sabun ve diğer ürünleri üretecek şekilde bir hazırlığımız var. Ama siparişler gelirse günde 5-6 tonu geçecek kapasitemiz var" diye konuştu.

Üretim safhasını anlatan okulun kimya öğretmeni Yasemin Güçlü, "Burada yüzey dezenfektanı üretiyoruz. Bunun için 3 tankımız var her biri 1 ton olmak üzere. Bunlarda ham madde olarak getirdiğimiz yüzde 15'lik sodyum klorat maddesini her bir tank için 300 litre olabilecek şekilde yerleştiriyoruz. Sonrası üzerini saflaştırdığımız suyla seyreltiyoruz" şeklinde konuştu.

Mardin'de kimya öğretmenleri ele ele verip yüzey dezenfektanı üretiyor

Kaynak: İHA

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