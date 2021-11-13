Mardin'de jandarma 1111 fidanı toprakla buluşturdu - Haberler
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Mardin'de jandarma 1111 fidanı toprakla buluşturdu

AA / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel
Mardin'de jandarma 1111 fidanı toprakla buluşturdu

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1111 fidan dikti.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1111 fidan dikti.

Halkın can ve mal güvenliğinin sağlanmasının yanında sosyal faaliyetlere de ağırlık veren jandarma ekipleri, yeşil alanların korunması ve arttırılmasına yönelik çalışmalar da yürütüyor.

Bu kapsamda jandarma ekipleri Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmak için 1111 fidan dikimi gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığında düzenlenen etkinliğe katıldı.

Tuğgeneral Sel burada, jandarma ekipleriyle fidan dikti.

Jandarmanın düzenli olarak fidan dikim faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.

Mardin'de jandarma 1111 fidanı toprakla buluşturdu

Mardin'de jandarma 1111 fidanı toprakla buluşturdu

Mardin'de jandarma 1111 fidanı toprakla buluşturdu

Mardin'de jandarma 1111 fidanı toprakla buluşturdu

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AA / Halil İbrahim Sincar - Son Dakika Haberleri

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