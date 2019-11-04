Mardin'de HDP'li Kızıltepe Belediyesine kayyum atandı

04.11.2019 09:24

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde HDP'li belediyeye kayyum atandı. Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz'ın görevinden uzaklaştırıldığı, yerine Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam'ın "belediye başkan vekili" olarak görevlendirildiği bildirildi.



Valilik açıklamasında, Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz'ın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılamasının devam ettiğine yer verdi. Yılmaz hakkında devam eden adli işlem süreçleri nedeniyle " gec¸ici bir tedbir olarak go¨revinden uzaklas¸tırıldığı" ifade edildi. Euronews.com'da Görüntüle