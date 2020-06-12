Mardin'de gezilecek yerler nereler? Mardin'de ne yenir?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mardin'de gezilecek yerler nereler? Mardin'de ne yenir?

Mardin'in nesi meşhur? Mardin'de düzenlenen festivaller neler? 12.000 yıllık tarihe sahip Mardin hakkında merak edilenler

Mardin'de gezilecek yerler nereler? Mardin'de ne yenir?
12.06.2020 13:51 | Son Güncelleme: 12.06.2020 13:55

12.000 yıllık tarihi ile açık hava müzesi olan şehrin her yerinde görülecek bir detay vardır. Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Siirt ve Şırnak ile komşu olan şehir, zengin bir kültürel mirasa ev sahipliği yapıyor. Taş işçiliğinin en usta eserlerine, antik kentlere ve taş evlere sahip şehirde gezilecek görülecek ve fotoğraflanacak pek çok yer var. Fırat ve Dicle nehirleri arasında bulunan bölge, bereketli tarım arazilerine de sahiptir.

MARDİN GEZİLECEK TARİHİ YERLER NERELER?

Mardin Evleri

Mazı Dağı yamaçlarına yapılan bölge, taş işçiliğinin etkileyici görünümü ile çok dikkat çekiyor. Orta Çağ görünümü sebebiyle fotoğraflar için çok tercih ediliyor. Sarı kalker taşı bölgede çok kullanılan bir taştır, bu yüzden geleneksel mimariye de örnek teşkil eder. İnce duvar işlemelerinde de pek çok ayrıntı yakalayabilirsiniz.

Mardin'de gezilecek yerler nereler? Mardin'de ne yenir?

Deyrulzafaran Manastırı

Milattan sonra beşinci yüzyılda Süryaniler tarafından inşa edilen manastır, 1932 yılına kadar Süryani Ortodoks patriklerinin ikamet ettiği bir yerdi.

52 patriğin mezarı bulunur. Yapıdaki en önemli kısımlar Meryem Ana Kilisesi, Mor Hananyo Kilisesi, Azizler Evi Tapınağı ve Güneş Tapınağı olarak karşımıza çıkıyor. İlk yapıldığı dönemde kullanılan mozaikler hala çok sağlamdır. Ayrıca, yapı içerisinde Süryani bir incil bulunuyor.

Ulu Camii

Yapının mimarı ve yapılış tarihi bilinmiyor. Mardin'in en eski camisi olarak anılan yapı, 16 kitabeye sahiptir. 2 minerali olan inşa edilen yapının günümüzde tek minaresi bulunuyor.

Akkoyunlu, Memlük ve Osmanlı dönemlerinde restore edilen yapının son restorasyonu 1967 yılında yapılmıştır. 4 mezhep içinde önemli olan Ulu Camii'nin minaresinde cennetle müjdelenmiş 10 sahabenin ismi yazılıdır.

Mardin Kalesi

Diğer adıyla "Kartal Yuvası" olarak bilinir. Mardin Kalesi, Hamdaniler dönemine denk gelen 10. yüzyılda son görünümünü almıştır. Stratejik konumu nedeniyle, 1600 yıllık geçmişinde askeri yapı olarak kullanılmıştır.

Pek çok şaire ilham olan ve muhteşem manzara sunan yapının olduğu bölgeyi mutlaka görmelisiniz!

Kasımiye Medresesi

Artuklular döneminde yapımına başlanan medrese, Timur dönemindeki Moğolların saldırısı sebebiyle yarım kalmıştır. Yapının tamamlanma aşaması 15. yüzyılda gerçekleşiyor. Akkoyunlu Sultan Kasım İbn Cihangir tarafından tamamlanan yapı, Artuklu taş işçiliğinin örnekleri için çok önemlidir.

Medrese içerisinde El Cezire Sanat Müzesi de bulunuyor.

Mardin'de gezilecek yerler nereler? Mardin'de ne yenir?

Dara Mezopotamya Harabeleri

Milattan önce 530-570 yıllarında inşa edilen yapı, Roma döneminde de önemli bir bölgedir. İpek Yolu üzerinde bulunması sebebiyle önce önemli bir ticarethane olarak görülmüş daha sonra ise dini konular için önemli bir yer haline gelmiştir. Nusaybin yolu üzerinde bulunan harabeler, Dara Mezopotamya Antik Kenti olarak da bilinir. Harabeler adını, Pers Kralı 3. Dara'dan alır.

Günümüzde, antik kent içerisinde kazı çalışmalarına devam ediliyor. Yapılan incelemelerde, sarnıçlar, kuyular, çarşı, kilise, tiyatro ve askeri amaçlı inşa edilen yapılar bulunmuştur.

Mardin'de gezilecek yerler nereler? Mardin'de ne yenir?

Mor Gbariel Manastırı (Deyrulumur)

Midyat ilçesi sınırları içerisinde bulunan bölge, Süryanilerin anayurdu olan Tur Abdin Yaylasında bulunuyor. Yapı, 397 yılında Mor Şmuel ve öğrencisi Mor Şemun tarafından yapılmıştır.

Farklı tarihlerde, değişik tarzda binalar eklenmiştir. Süryani Kilisesi, manastırı "İkinci Kudüs" olarak ilan etmiştir.

Zinciriye Medresesi

İki katlı ve iki avlulu olacak şekilde tasarlanan yapı, 1385 yılında inşa edilmiştir. Taş işçiliğindeki ustalık çok dikkat çekiyor. Rasathane olarak da kullanılan tarihi yapı içerisinde Sultan İsa'nın türbesi ve kitabeler yer alıyor. Ayrıca, medrese Sultan İsa'nın adıyla da anılıyor.

Mardin'de gezilecek yerler nereler? Mardin'de ne yenir?

Mardin Müzesi

Asurlulardan Osmanlılara kadar pek çok imparatorluk bölgeye hükmetmiştir. Tüm bu mirasımız, Mardin Müzesi'nde sergilenmektedir. 1942 yılında kurulan yapı 1995 yılında başka yere taşınmıştır. 1895 yılında Antakya patriği Ignatios Behram Banni tarafından inşa ettirilen Süryani Katolik Patrikhanesi'ne taşınan müzede, arkeoloji ve etnografya için iki ayrı bölüm bulunur.

Mor Behnam/ Kırklar Kilisesi

Süryaniler döneminde inşa edilen yapı, 569 yılında inşa edilmiştir. Mor Behnam ve kız kardeşi Saro adına yapıldığı için, Mor Behnam olarak da anılır.

Kırklar kilisesi adının hikayesi de var. 3. yüzyılda baskıcı Roma imparatoru Dokias'a isyan eden askerler, Sivas'ta bulunan buz gölüne sürülmüştür. Burada donarak can veren askerlerin anısına kilise böyle adlandırılmıştır.

Şehidiye Camii

1214 yılında inşa edilen yapı, Melik Mansur Nasreddin Aslan tarafından yapılmıştır. Ayrıca, yanında Şehidiye Medresesi de bulunuyor.

Yapının minaresi, 1916 yılında Ermeni mimar Serkis Lole tarafından inşa ettirilmiştir.

Mardin'de gezilecek yerler nereler? Mardin'de ne yenir?

Revaklı Çarşı

Sipahiler veya Tellalar Çarşısı olarak da adlandırılır. 17. yüzyıldan beri var olduğu düşünülen yapı, 2002 yılında bakım görmüştür.

Mardin'e özgü el yapımı eşyalar satılan çarşıda, şahmeranlar, bakır araçlar, tablolar, çalgı enstrümanları, kumaşlar çok dikkat çekiyor.

Meryem Ana Kilisesi ve Patrikhanesi

Süryani Katolik Cemaati'ne ait olan Meryem Ana Kilisesi, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunur. 1986 yılında, Antakya Patriği Ignatios Antuhan Semheri tarafından yaptırılan kilisede, üzüm salkımı motifleri kullanılmıştır.

MARDİN'DE NE YENİR? MARDİN'İN YÖRESEL LEZZETLERİ

Kibbe, işkembe dolması.

İrok, mardin usulü içli köfte

Mardin'de gezilecek yerler nereler? Mardin'de ne yenir?

İkbebet, kızartması ve haşlaması da olan Mardin usulü içli köfte

Soğan kebabı, kıymalı harç, salçalı suyun soğanların içine doldurularak yapılır

Kaburga dolması, bir bütün kaburga içerisine baharatlarla et pişirilir.

Dobo, kuzu kol ile birer adet hazırlanır ve sunulur.

Firkiye, kuşbaşı kuzu eti ile çağlanın buluşması. Üzerine limon ve maydanoz da eklenerek sunulur.

Kiliçe, Mardin çöreği olarak da bilinir. Klasik çörek malzemeleri, mahlep, tarçın, anason ve rezene gibi farklı tatlarla harmanlanır.

Sembusek, kapalı lahmacun ya da pide olarak düşünebilirsiniz. Sac üzerimde pişirilir.

Mardin'de gezilecek yerler nereler? Mardin'de ne yenir?

Alluciye, erik yahnisi olarak da bilinir. Kuşbaşı kuzu eti ve yeşil eriklerin harmanlanmasıyla yapılır.

Accin, dana eti, bulgur, birçok çeşit baharat ve yumurtanın muhteşem birleşimi olarak sunuluyor.

Harire tatlısı, asıl tadını veren pekmez ve ceviz eşliğinde sunulan bir tatlı.

Zingil, lokmaya benzetilen tatlı.

Mırra, sert kahve severlerin vazgeçilmezi. Kahve birden fazla kez demlenir ve türk kahvesi fincanından bile küçük fincanla ikram edilir. Bunun sebebi sert olmasıdır.

MARDİN'DE DÜZENLENEN FESTİVALLER

Uluslararası Mardin Film Festivali

Uluslararası Sirk Festivali

Uluslararası Kiraz Festivali

Mardin Bienali

Bilali Şenlikleri

Harire Şenliği

MARDİNLİ ÜNLÜLER KİMLER?

Prof. Ebul'ula Mardin - İlk Hukukçu

Prof. Dr. Aziz Sancar - Kimya Dalında Nobel Ödülü Sahibi

Emel Sayın - Sanatçı

Coşkun Sabah - Sanatçı

Sultan Kösen - Dünyanın En Uzun Adamı

Murat Yıldırım - Oyuncu

Furkan Kızılay - Oyuncu

Sermiyan Midyat - Oyuncu, Yönetmen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi Haber
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu Haber
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir Haber
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, son kurşunu da kendine sıktı Haber
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, son kurşunu da kendine sıktı
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırganın ifadesi ortaya çıktı Haber
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırganın ifadesi ortaya çıktı
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor Haber
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
Koronavirüse yakalanan belediye başkanı ev ev gezip kitap dağıttı, 30 kişiye daha hastalık bulaştı
Koronavirüse yakalanan belediye başkanı ev ev gezip kitap dağıttı, 30 kişiye daha hastalık bulaştı
Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı?
Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı?
Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da sosyal mesafe unutuldu
Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da sosyal mesafe unutuldu
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var
Emekliler için talep edilen aile yardımı desteği hayata geçerse maaşlar 405 TL artacak
Emekliler için talep edilen aile yardımı desteği hayata geçerse maaşlar 405 TL artacak
Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile
Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile
Mayısta İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 5 milyondan fazla kişiye ödeme yapıldı
Mayısta İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 5 milyondan fazla kişiye ödeme yapıldı
Yeni düzenlemeyle aile bireyleri şehirler arası otobüslerde yan yana oturabilecek
Yeni düzenlemeyle aile bireyleri şehirler arası otobüslerde yan yana oturabilecek
Türk hacker'lar Yunanistan İçişleri Bakanlığı'nın sitesini hackledi
Türk hacker'lar Yunanistan İçişleri Bakanlığı'nın sitesini hackledi
Ankara'da 65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım kartları hizmete açıldı
Ankara'da 65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım kartları hizmete açıldı
ABD Büyükelçiliği'nden 8 yıl 9 ay ceza alan Metin Topuz'la ilgili ilk yorum: Derin hayal kırıklığı içindeyiz
ABD Büyükelçiliği'nden 8 yıl 9 ay ceza alan Metin Topuz'la ilgili ilk yorum: Derin hayal kırıklığı içindeyiz
16 vatandaşımızı kaybettiğimiz saldırının faili etkisiz hale getirildi
16 vatandaşımızı kaybettiğimiz saldırının faili etkisiz hale getirildi
Manchester City, genç kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti
Manchester City, genç kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti
FIFA, yaz transfer döneminin erken başlatılabileceğini açıkladı
FIFA, yaz transfer döneminin erken başlatılabileceğini açıkladı
Erdoğan, istihbaratın hazırladığı dosyayı Trump ile paylaştı! ABD'deki protestoların altından FETÖ çıktı
Erdoğan, istihbaratın hazırladığı dosyayı Trump ile paylaştı! ABD'deki protestoların altından FETÖ çıktı
Biden: Trump, seçim sonuçlarını kabul etmezse Beyaz Saray'dan askerler eşliğinde çıkarılabilir
Biden: Trump, seçim sonuçlarını kabul etmezse Beyaz Saray'dan askerler eşliğinde çıkarılabilir
Boşanma davası açan eşini boğazını keserek öldürdü
Boşanma davası açan eşini boğazını keserek öldürdü
WhatsApp'a kullanıcıları rahatlatacak 2 yeni özellik geliyor
WhatsApp'a kullanıcıları rahatlatacak 2 yeni özellik geliyor
Batman'da iki aile taşlı sopalı birbirine girdi, kavganın sebebi ise akıl alır gibi değil
Batman'da iki aile taşlı sopalı birbirine girdi, kavganın sebebi ise akıl alır gibi değil
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Tandıra düşen çocuğunu kurtarmak isteyen anne, yanarak hayatını kaybetti
Tandıra düşen çocuğunu kurtarmak isteyen anne, yanarak hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Halife Hafter Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Sibel Can Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Gülben Ergen
Spor Can Bartu Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Bülent Korkmaz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Çocuk İstifa Ankara Galatasaray
Şu an buradasınız: Mardin'de gezilecek yerler nereler? Mardin'de ne yenir? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 13:55:46. #1.15#
title