Mardin'de Çocuk İşçiliği ile Mücadelede Kapasite Geliştirme Eğitimi kapsamında çocuk işçiliği ile mücadelede koordinatör kurum olan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile görüşmelerde bulundu.

Mardin İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Ruh Sağlığı Birimi personellerinden Sosyal Hizmet Uzmanı Ömer BABAOĞLU, Psikolog Mustafa Erdem ve Çocuk Gelişimcisi Ömer Oğuz; geçtiğimiz haftalarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Mardin İli Çocuk İşçiliği ile Mücadelede Kapasite Geliştirme Eğitimi' kapsamında çocuk işçiliği ile mücadelede koordinatör kurum olan Mardin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile görüşmelerde bulunmuş olup, yapılacak çalışmalarda psiko-sosyal destek verilmesi konusunda anlaşma sağlanmıştır. 'Çocuk işçiliği' çoğu kez çocukları; çocukluklarını yaşamaktan alıkoyan, potansiyellerini ve saygınlıklarını eksilten, fiziksel ve zihinsel gelişimleri açısından zararlı işler olarak tanımlanır. Buna göre çocuk işçiliği: Çocuklar için zihinsel, fiziksel, toplumsal ya da ahlaki açılardan tehlikeli ve zararlı işler. Okula düzenli devam etmelerini engelleyerek eğitimlerini; Okullarından erken ayrılmalarına yol saçacak işler. Çocukları okullarıyla aşırı uzun süren ve ağır işleri beraber yürütmek zorunda bırakan işler olarak ele alınmaktadır" denildi. - MARDİN