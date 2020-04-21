Teslim olan PKK'lı teröristten korkunç korona itirafı: Hastalara intihar eylemi dayatılıyor Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ikna çalışmalarıyla 8 yıldır bölücü terör örgütünün dağ kadrosunda yer alan bir teröristin Mardin'de teslim oldu. Teslim olan PKK'lı terörist, "Koronavirüs salgın yüzünden birçok örgüt mensubu hastalandı. Hastalananlara intihar eylemi yapmaları dayatılıyor" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarma unsurlarının ailelerinin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması sonucunda, bölücü terör örgütünde çözülme sürüyor.

TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI 72'YE YÜKSELDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ikna çalışmalarıyla 8 yıldır örgütün dağ kadrosunda olan H.A. isimli terör örgütü mensubu akşam saatlerinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu. Bu yıl terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 72'ye yükseldi.

"KORONA HASTASI OLANLARA İNTİHAR EYLEMİ YAPMALARI DAYATILIYOR"

Bu arada güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, örgüt mensubu H.A'nın gözyaşlarıyla verdiği ifadesinde Suriye'deki durumun çok kötü olduğunu anlatarak, "Salgın yüzünden birçok örgüt mensubu hastalandı. Hastalananlara intihar eylemi yapmaları dayatılıyor. Benim gibi kaçmak isteyen bir çok arkadaşım var. Buradan sesimi duyan arkadaşlarım yaşamak istiyorlarsa bir an önce kaçsınlar." şeklinde ifade verdi.

ÖRGÜTÜN KONTROLÜNDEKİ BÖLGELERDE SALGIN KONTROLDEN ÇIKTI

Öte yandan Suriye'den, teslim olan örgüt mensubunu doğrulayan haberler gelmeye devam ediyor. Suriye'de örgütün kontrolündeki bölgelerde salgının kontrolden çıktığı, halkın ilaç ve tedaviye ulaşımının olmadığı, fırsat bulması halinde Türkiye'ye kaçmaya çalışacak çok sayıda örgüt mensubu olduğu da edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

Kaynak: AA