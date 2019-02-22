AK Parti Seçim Bürosu Önünde Silahlı Kavga! 1'i Ağır 4 Kişi Yaralandı

Mardin'de AK Parti seçim bürosu önünde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

ARALARINDA KAN DAVASI BULUNAN İKİ AİLE ARASINDA SİLAHLI ÇATIŞMA ÇIKTI

Olay Vali Ozan Caddesi üzerinde yaşandı. 2015 yılında aralarında kan davası başlayan A. ve S. ailesi fertleri cadde üzerinde karşılaştı. İddiaya göre, sözlü başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silahların çekildiği kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

POLİS, OLAY YERİNDEN KAÇMAYA ÇALIŞAN İKİ KİŞİYİ GÖZALTINA ALINDI

Bölgede bulunan bir polis memuru, olay yerinden kaçmaya çalışan iki kişiyi silahları ile birlikte gözaltına aldı. Bölgeye güvenlik şeridi çekilerek delil çalışması yapılırken, polis olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.

Kaynak: İHA