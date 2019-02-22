AK Parti Seçim Bürosu Önünde Silahlı Kavga! 1'i Ağır 4 Kişi Yaralandı
Mardin'de aralarında kan davası bulunan iki aile, AK Parti seçim bürosu önünde karşı karşıya geldi. Silahların çekildiği kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Mardin'de AK Parti seçim bürosu önünde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
ARALARINDA KAN DAVASI BULUNAN İKİ AİLE ARASINDA SİLAHLI ÇATIŞMA ÇIKTI
Olay Vali Ozan Caddesi üzerinde yaşandı. 2015 yılında aralarında kan davası başlayan A. ve S. ailesi fertleri cadde üzerinde karşılaştı. İddiaya göre, sözlü başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silahların çekildiği kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
POLİS, OLAY YERİNDEN KAÇMAYA ÇALIŞAN İKİ KİŞİYİ GÖZALTINA ALINDI
Bölgede bulunan bir polis memuru, olay yerinden kaçmaya çalışan iki kişiyi silahları ile birlikte gözaltına aldı. Bölgeye güvenlik şeridi çekilerek delil çalışması yapılırken, polis olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.
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Ak partililer görün bakın can güvenliğimiz kalmamış. Nerde devlet nerde içişleri bakanlığı devlet büyüklerime sesleniyorum tüm ak parti binaları güvenlik önlemleri arttırmalı ve tür saldırılara hazırlıklı olunmalıdır tüm akpartililer silahandirilmali bence masum insalar cadde başın da partisine gidemiycekmidir.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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YAZIK YAAAACevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Sincarlardan gitmişCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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Vurun bir biriniziCevap Yaz 6 4 Yayından KaldırMARDİN: Aynen :))5 3 Yayından Kaldır