Mardin Büyükşehir Belediyesi Noel öncesi manastır ve kiliseyi dezenfekte etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Mardin Büyükşehir Belediyesi Noel öncesi manastır ve kiliseyi dezenfekte etti

24.12.2020 15:01 | Son Güncelleme: 24.12.2020 15:04
Mardin Büyükşehir Belediyesi Noel öncesi manastır ve kiliseyi dezenfekte etti

Mardin Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, Noel ayininin düzenleneceği manastır ve kiliseyi dezenfekte etti.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, Noel ayininin düzenleneceği manastır ve kiliseyi dezenfekte etti.

Farklı dil ve dinden vatandaşların yüzyıllardır huzur içinde bir arada yaşadığı hoşgörü kenti Mardin'de, Süryaniler yarın manastır ve kilisede Noel ayini düzenleyecek.

Bu kapsamda Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda, Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Halk Sağlığı Müdürlüğü, Kovid-19 önlemleri kapsamında, sosyal mesafe kurallarına uyarak sınırlı sayıda katılımla düzenlenecek Noel ayini öncesi, tarihi Deyrulzafaran Manastırı ve Kırklar Kilisesi'nde dezenfekte çalışması yürüttü.

Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz, dezenfekte çalışmasının yapılmasından dolayı yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Donald Trump Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Arto Berk Oktay Gülben Ergen Birkan Sokullu
Spor Ali Koç Ersun Yanal Samet Aybaba Mbwana Samatta İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Ocak Hakem Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mardin Büyükşehir Belediyesi Noel öncesi manastır ve kiliseyi dezenfekte etti | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 15:16:56. #1.15#
title