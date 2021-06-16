Maraşlı yeni bölüm fragmanı! Maraşlı 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maraşlı yeni bölümde ne olacak? Maraşlı 22. bölüm izle! Dizinin konusu nedir?

ATV'nin yeni dizisi başladı! Heyecanla beklenen Maraşlı dizisinin 22. fragmanı yayınlandı mı çok merak ediliyor? Peki Maraşlı konusu nedir? Maraşlı 22. bölüm izleme linki! Maraşlı oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde...

Burak Deniz' in başrollerinde olduğu Maraşlı dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Maraşlı dizisinin yeni bölümü ne zaman? Maraşlı 22. fragmanı yayınlandı mı? Maraşlı yeni bölüm fragmanı izle! Maraşlı 22. bölüm izle!

MARAŞLI 23. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

ATV'nin sevilen dizisi Maraşlı'nın heyecan dolu 22. bölümünden sonra seyirci, 23. bölüm için fragman arayışlarına başladı. Her hafta Pazartesi akşamı 20.00'de ekran karşısında olan Maraşlı'nın 23. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayımlandığında haberimizde yer alacak. Takipte kalın!

MARAŞLI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Maraşlı'yı tedirgin eden buluşma!

Nevzat, Mehmet İnce dosyasına kendi fotoğrafını koyar. Savcı Tolga, Nevzat'ı sorguya çeker ama istediği bilgilere ulaşamaz. Savcı, Mehmet İnce dosyasına daha fazla kafayı takmaya başlar. Mehmet İnce neden bu kadar önemlidir? Neden herkes Mehmet İnce'nin peşindedir? Hurdacı ve Savaş, Mehmet İnce dosyasının Savcı'da olduğunu öğrenir. Dosyayı Savcı'dan almak için bir plan yaparlar. Hurdacı'nın, Tolga için tehlikeli planları vardır. Savaş ve Hurdacı'nın planı işleyecek midir? Maraşlı artık Mahur ve Zeliş'i buluşturmak zorundadır. Zeliş ile bir konuşma yapar. Neden Maraşlı gibi konuşmak zorunda olduğunu Zeliş'in anlayacağı gibi anlatır. Akşam yemeğinde Mahur, Maraşlı ve Zeliş buluşurlar. Maraşlı mümkün olduğunca az konuşmaya çalışır, tedirgindir. Zeliş, Mahur'a babasının Mehmet İnce olduğunu anlatacak mıdır? Hurdacı ve Savaş, Nevzat'ı alırlar. Savaş hemen Nevzat'ı öldürmekten yanadır ama Hurdacı izin vermez. Nevzat'ı bir depoya götürürler. Maraşlı'da, Nevzat'ı almak için depoya gider. Maraşlı ve Hurdacı karşı karşıya gelecek midir?

MARAŞLI 22. BÖLÜM İZLE!

MARAŞLI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Özel Kuvvetler'den ayrılma eski asker olan Maraşlı, açtığı sahaf dükkanı ile hayatını geçirmek istemektedir. Gözü pek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı'nın hayatının dönüm noktası, kızı Zeliş'in vurulduğu gündür. Tek amacı, hasta olanı kızını hayata döndürmek olan Maraşlı, evladına yaşatılan büyük acıyı unutamamaktadır. Bir gün sahaf dükkanından içeri dünyalar güzeli Mahur Türel girer ve Mahur o gün istemeden bir olaya karışır. Maraşlı, Mahur'un hayatını kurtarır. Ve o gün kaderleri birbirine bağlanır.