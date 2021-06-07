Maraşlı ne zaman, saat kaçta? Maraşlı hangi kanalda?

Maraşlı dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Maraşlı dizisi oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Maraşlı hangi gün, hangi kanalda? Maraşlı ne zaman, saat kaçta? 7 Haziran ATV Maraşlı canlı izle! İşte Maraşlı dizisi hakkında ayrıntılar...

Maraşlı dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Maraşlı dizisi oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Maraşlı hangi gün, hangi kanalda? Maraşlı ne zaman, saat kaçta? 7 Haziran ATV Maraşlı canlı izle! İşte Maraşlı dizisi hakkında ayrıntılar...

MARAŞLI NE ZAMAN?

Maraşlı 7 Haziran Pazartesi günü saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

MARAŞLI SON BÖLÜM ÖZETİ

Maraşlı ve Mahur birbirlerine özlemlerini ifade ederler. Maraşlı, Mahur'un Savcı ile samimiyetini sorgular. Maraşlı, Savcı Tolga'dan, Mahur da Dilara' dan rahatsız olur. Fuad, Maraşlı'yı Mahur'a yalan söylememesi konusunda uyarır. Mehmet İnce olduğunu Mahur'a anlatması gerektiğini söyler. Maraşlı, Mahur'a Mehmet İnce kimliğini itiraf edebilecek midir?

avcı Tolga;Savaş ve Maraşlı'yı sorguya çağırır. Maraşlı ve Savaş uzun zaman sonra ilk kez karşı karşıya gelir. Savcı, ikisine de Mehmet İnce'yi sorar. Mehmet İnce'ye önce kim ulaşacaktır? Savcı Tolga'mı yoksa Savaş mı?

Maraşlı, Necati'den öğrendiği Hurdacı'ya ulaşmak için Fuad ile bir plan yapar ve 10 Milyon Dolar temizlenecek para var diye haber salarlar. Hurdacı, adamlarından Fuad'ın aklamak istediği miktarı duyar ve buluşma ayarlar. Hurdacı buluşmaya gitmez, adamlarını gönderir. Maraşlı, Hurdacı'ya ulaşabilecek midir?



