Maraşlı ne zaman? Maraşlı saat kaçta, hangi kanalda?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Maraşlı ne zaman? Maraşlı saat kaçta, hangi kanalda?

15.03.2021 19:02 | Son Güncelleme: 15.03.2021 19:21
Maraşlı ne zaman? Maraşlı saat kaçta, hangi kanalda?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Maraşlı Maraşlı ne zaman? Maraşlı saat kaçta, hangi kanalda? Maraşlı . bölüm fragmanı izle! Maraşlı son bölüm özeti! Maraşlı canlı tek parça izle!

Alina Boz ve Burak Deniz'in başrollerinde yer aldığı Maraşlı 10. bölüm kesintisiz canlı izle! ATV Maraşlı 9. bölüm full tek parça izle! Maraşlı ne zaman? Maraşlı saat kaçta, hangi kanalda?

MARAŞLI NE ZAMAN?

Maraşlı her Pazartesi ATV ekranlarında yayınlanmaktadır. Maraşlı 10. bölümü ile bu akşam, saat 20.00'da ATV ekranlarında.

MARAŞLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Maraşlı; Savaş'ın, İlhan'ı alıkoyduğunu duyar. Ozan'ı sorguya çeken Maraşlı, Savaş'ın şirkete el koyduğunu öğrenir. İlhan ise Savaş'tan uçakla taşımacılığını yapacağı kirli işleri öğrenir. Maraşlı, başı artık iyice dertte olan İlhan'a yardım edecek mi? Mahur yurtdışına gitmez ve Maraşlı'ya aşkını itiraf eder. Bu itiraf ikili arasındaki dengeleri nasıl etkileyecek? Aziz, Mahur'un uçağa binmediğini öğrenir. Firuzan yine aşk mevzusunu açar ama bu kez Aziz de çok şüphelenir. Yaşananlardan Maraşlı'yı sorumlu tutan Aziz, arasının bozuk olduğu Mahur'u eve dönmesi için ikna edemez. Mahur, babasını affedebilecek mi? Aziz; Maraşlı ve Mahur aşkını öğrenecek mi? Necati, Aziz'e 'neden Ömer'i öldürenin ben olduğumu söylemiyorsun?' diye sorar. Ev halkına bu gerçeği anlatmayan Aziz, Necati'yi tüm olanların dışında tutarak korumak ister. Baba oğulun arası düzelecek mi? Maraşlı, Savaş'ın kirli işlerini öğrenir ve Savaş'a bir not yollar. Savaş mezarlıkta buluştuğu ortağına, Maraşlı'nın notunu iletir. Savaş'ın ortağı kim? Maraşlı, Savaş'ın ortağının kimliğini ortaya çıkaracak mı?

MARAŞLI 10. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Pelin Öztekin Rasim Öztekin Hakan Taşıyan
Spor Ersun Yanal Ünal Karaman Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Maraşlı ne zaman? Maraşlı saat kaçta, hangi kanalda? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 19:31:09. #1.15#
title