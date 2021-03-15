Maraşlı ne zaman? Maraşlı saat kaçta, hangi kanalda?

Alina Boz ve Burak Deniz'in başrollerinde yer aldığı Maraşlı 10. bölüm kesintisiz canlı izle! ATV Maraşlı 9. bölüm full tek parça izle! Maraşlı ne zaman? Maraşlı saat kaçta, hangi kanalda?

MARAŞLI NE ZAMAN?

Maraşlı her Pazartesi ATV ekranlarında yayınlanmaktadır. Maraşlı 10. bölümü ile bu akşam, saat 20.00'da ATV ekranlarında.

MARAŞLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Maraşlı; Savaş'ın, İlhan'ı alıkoyduğunu duyar. Ozan'ı sorguya çeken Maraşlı, Savaş'ın şirkete el koyduğunu öğrenir. İlhan ise Savaş'tan uçakla taşımacılığını yapacağı kirli işleri öğrenir. Maraşlı, başı artık iyice dertte olan İlhan'a yardım edecek mi? Mahur yurtdışına gitmez ve Maraşlı'ya aşkını itiraf eder. Bu itiraf ikili arasındaki dengeleri nasıl etkileyecek? Aziz, Mahur'un uçağa binmediğini öğrenir. Firuzan yine aşk mevzusunu açar ama bu kez Aziz de çok şüphelenir. Yaşananlardan Maraşlı'yı sorumlu tutan Aziz, arasının bozuk olduğu Mahur'u eve dönmesi için ikna edemez. Mahur, babasını affedebilecek mi? Aziz; Maraşlı ve Mahur aşkını öğrenecek mi? Necati, Aziz'e 'neden Ömer'i öldürenin ben olduğumu söylemiyorsun?' diye sorar. Ev halkına bu gerçeği anlatmayan Aziz, Necati'yi tüm olanların dışında tutarak korumak ister. Baba oğulun arası düzelecek mi? Maraşlı, Savaş'ın kirli işlerini öğrenir ve Savaş'a bir not yollar. Savaş mezarlıkta buluştuğu ortağına, Maraşlı'nın notunu iletir. Savaş'ın ortağı kim? Maraşlı, Savaş'ın ortağının kimliğini ortaya çıkaracak mı?

MARAŞLI 10. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!