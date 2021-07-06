Maraşlı Canlı izle! ATV Maraşlı 25. bölüm canlı izle! 6 Temmuz Maraşlı full HD Canlı izle! Maraşlı 25. bölümde neler olacak?

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Ekranları sevilen dizisi Maraşlı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Maraşlı dizisi izlemek isteyen izleyicilerimiz Maraşlı canlı izle! Maraşlı ATV canlı izle! Maraşlı son bölümde neler oldu? Maraşlı yeni bölümde neler olacak? araştırıyorlar. Peki, Maraşlı Canlı izle! ATV Maraşlı 25. bölüm canlı izle! 6 Temmuz Maraşlı full HD Canlı izle! Maraşlı 25. bölümde neler olacak? İşte detaylar haberimizde…

MARAŞLI 25. BÖLÜMDE NELER OLACAK ?

"Eğer bizi ayıracak bir ölüm varsa, ben bu gece ona gidiyorum..."

Gerçekleri öğrenen Mahur öfkelidir. Maraşlı'ya, Dilara'nın söylediğini söyler ve ondan her şeyi anlatmasını ister. Psikolojisi iyice bozulan Maraşlı, Mahur'a, Mehmet İnce olduğunu itiraf edecek midir?

Maraşlı artık Mehmet İnce kimliğini tamamen kaybetmiştir. Hilal onu kurtarmak için harekete geçer. Tedavi olmasını isteyen Hilal başarılı olabilecek midir?

Hurdacı, Savaş'ı alır. Savaş'ın en hassas noktasını öğrenen Hurdacı, annesini kaçırmıştır. Maraşlı'ya ulaşmak isteyen Hurdacı, Savaş'tan annesi karşılığında başka birini kaçırmasını ister. Savaş bu teklifi kabul edecek midir? Hurdacı, Maraşlı'yı derinden etkileyecek kimi kaçırmasını istemiştir?

Çok acı çeken Mahur yıkılır. Maraşlı'yı arar ve son kez görüşmek istediğini söyler. Maraşlı ve Mahur buluştuğunda artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır

MARAŞLI 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!