Maraşlı 5. yeni bölüm canlı izle ATV! Maraşlı yeni bölümde neler olacak? Maraşlı 4. son bölüm full izle! Maraşlı son bölümde neler oldu?

ATV ekranlarında yayın hayatına yeni başlayan Maraşlı dizisi bu akşam 5. bölümüyle ekranlara gelecek. Baş rollerinde Burak Deniz ve Alina Boz gibi oyuncuların yer aldığı Maraşlı dizisi, hem konusu hem de oyuncularıyla büyük dikkat çekiyor! Maraşlı 5. yeni bölüm canlı izle! Maraşlı yeni bölümde neler olacak? Maraşlı 4. son bölümde neler oldu?

Maraşlı dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Maraşlı dizisi oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Maraşlı 5. yeni bölüm canlı izle ATV! Maraşlı yeni bölümde neler olacak? Maraşlı 4. son bölüm full izle! Maraşlı son bölümde neler oldu? 8 Şubat ATV Maraşlı canlı izle! İşte Maraşlı dizisi hakkında ayrıntılar...

Maraşlı 8 Şubat Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

MARAŞLI 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aziz Türel, Necati ve İlhan alevler içindeki arabadan kurtulmayı başarır. Ama Necati o an yaşadığı duyguyu hiç unutmayacaktır. Necati'nin babası ve kardeşiyle yaşadığı bu hayati olay nedir? Maraşlı, Mahur'u kaçıran Savaş'ı köşeye sıkıştırır. Savaş, Mahur'un aklına babası ile ilgili şüphe tohumları ekmektedir. Babasının eski ortağı Ömer Bey'den bahseder. Savaş, Maraşlı'dan kaçarak arabası ile uzaklaşır. Mahur'un artık büyük bir şüphesi vardır. Ömer neden ölmüştür? Ömer kimdir? Mahur'un kafası çok karışıktır, Maraşlı ile dertleşir. Mahur'un yüreğinde büyük bir acı vardır. Mahur'u öldürmek isteyen kimdir? Üstelik kendi ailesinden…

Maraşlı'nın yanında kendisini güvende hissettiğini söyleyen Mahur'a ailesi karşı çıkar. Mahur'un, Maraşlı'ya yaptığı sürpriz teklife herkes şoke olur. Maraşlı, kızı Zeliş'in de hayatını etkileyebilecek bu teklifi kabul edecek mi? İlhan, şirket için aldıkları yüklü miktardaki krediyi ödeyememektedir. Türel Ailesi şirketi kaybetme riski ile yüzleşir. İlhan, Ozan'a ne yapıp edip para bulması konusunda emirler verir. Ozan'ın şirkete yatırımcı olması için bulduğu kişi herkesi çok şaşırtacaktır. Türel Holding'in yeni yatırımcısı kim olacaktır?