Maran Marangöz - Aşık Oldum Ben Sana şarkı sözleri! Maran Marangöz - Aşık Oldum Ben Sana dinle! Aşık Oldum Ben Sana sözleri!
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Aşık Oldum Ben Sana sözleri araştırılıyor. Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Maran Marangöz'un kısa sürede milyonlarca dinlenme ve beğeniye ulaşan Aşık Oldum Ben Sana şarkısının sözleri büyük ilgi toplamıştı. Peki, Maran Marangöz - Aşık Oldum Ben Sana şarkı sözleri! Maran Marangöz - Aşık Oldum Ben Sana dinle! Maran Marangöz Aşık Oldum Ben Sana sözleri! Aşık Oldum Ben Sana şarkı sözü! Gözlerine baka baka sözleri! Sokaklarda geceleri sessizce yürüyordum sözleri! İşte detaylar...
Maran Marangöz Aşık Oldum Ben Sana şarkı sözleri, şarkının hayranları tarafından merak konusu oldu. Yaptığı her parçayla trendlerdeki yerini alan başarılı sanatçı, Aşık Oldum Ben Sana şarkısıyla büyük ilgi gördü. İşte, Maran Marangöz Aşık Oldum Ben Sana şarkısı sözleri...
Sokaklarda geceleri sessizce yürüyordum
Sabahlara seni anlatıp ağlıyordum
Yeni doğan güneşe ismini veriyordum
***
Aşık oldum ben sana
Gözlerine baka baka
Elini tuttuğumda
Kalbim durdu ata ata
***
Aşık oldum ben sana
Gözlerine baka baka
Elini tuttuğumda
Kalbim durdu ata ata
***
Sokaklarda geceleri sessizce yürüyordum
Sabahlara seni anlatıp ağlıyordum
Yeni doğan güneşe ismini veriyordum
***
Aşık oldum ben sana
Gözlerine baka baka
Elini tuttuğumda
Kalbim durdu ata ata
***
Aşık oldum ben sana
Gözlerine baka baka
Elini tuttuğumda
Kalbim durdu ata ata
***
Yağmurlarım yağarken
Sensizken ölüyorken
Gece güne kavuşurken
Kavuşamadım ben
Aşık oldum ben sana
Gözlerine baka baka
***
Aşık oldum ben sana
Gözlerine baka baka
Elini tuttuğumda
Kalbim durdu ata ata
****
Aşık oldum ben sana
Gözlerine baka baka
Elini tuttuğumda
Kalbim durdu ata ata
- Söz-Müzik: Maran Marangöz
- Düzenleme: Berk Apak
- Record-Mix-Mastering: Berk Apak
- Kapak Resmi & Grafik Tasarım: Duygu Sunal