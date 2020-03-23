Manyas'ta koronavirüs önlemleri toplantısı yapıldı
Balıkesir'in Manyas ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle önlem ve çalışmalarla ilgili toplantı yapıldı.
23.03.2020 15:08 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:24
Balıkesir'in Manyas ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle önlem ve çalışmalarla ilgili toplantı yapıldı.
Öğretmenevi lokalinde Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya başkanlığında yapılan toplantıya, Belediye Başkanı Tancan Barçın ve ilçedeki kurum amirleri katıldı.
Kaymakam Kaya, tedbirleri en üst seviyeye çıkarmak zorunda olduklarını belirtti.
Kaya, 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları olan kişilerin kesinlikle sokağa çıkmamalarını, vatandaşların hastaneleri zorunlu olmadıkça meşgul etmemeleri gerektiğini bildirdi.
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Kaynak: AA