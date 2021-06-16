BURSA MANTAR TOPLAMAK İÇİN GİTTİĞİ ORMANDAN DÖNMEDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BURSA MANTAR TOPLAMAK İÇİN GİTTİĞİ ORMANDAN DÖNMEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da, sabah saatlerinde mantar toplamak üzere ormanlık alana giden Mehmet Karanfil'den (80) haber alamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu.

BURSA'da, sabah saatlerinde mantar toplamak üzere ormanlık alana giden Mehmet Karanfil'den (80) haber alamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu.

Sabah saat 10.00 sıralarında mantar toplamak için evden ayrılan Mehmet Karanfil'den uzun süre haber alamayan ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. YKaranfil'in evin çevresinde arayan ekipler, bulamayınca AFAD'a bilgi verdi. Bölgeye sevk edilen AFAD ve İHH ekipleri, Karanfil'i bulmak için kırsal Sultaniye ve Gedikpınar Mahalleri'nde bulunan ormanlık alanda arama- kurtarma çalışması başlattı.

BURSA MANTAR TOPLAMAK İÇİN GİTTİĞİ ORMANDAN DÖNMEDİ
BURSA MANTAR TOPLAMAK İÇİN GİTTİĞİ ORMANDAN DÖNMEDİ
BURSA MANTAR TOPLAMAK İÇİN GİTTİĞİ ORMANDAN DÖNMEDİ
BURSA MANTAR TOPLAMAK İÇİN GİTTİĞİ ORMANDAN DÖNMEDİ
BURSA MANTAR TOPLAMAK İÇİN GİTTİĞİ ORMANDAN DÖNMEDİ
BURSA MANTAR TOPLAMAK İÇİN GİTTİĞİ ORMANDAN DÖNMEDİ
BURSA MANTAR TOPLAMAK İÇİN GİTTİĞİ ORMANDAN DÖNMEDİ
BURSA MANTAR TOPLAMAK İÇİN GİTTİĞİ ORMANDAN DÖNMEDİ
BURSA MANTAR TOPLAMAK İÇİN GİTTİĞİ ORMANDAN DÖNMEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Hindistan'ın Jarkand eyaletinde kara mantar, 'epidemi' ilan edildi
Hindistan'ın Jarkand eyaletinde kara mantar, "epidemi" ilan edildi
Deprem bölgesi Afyon'da 1 kilometre uzunluğunda yarık oluştu
Deprem bölgesi Afyon'da 1 kilometre uzunluğunda yarık oluştu
YOL VE TARIM ARAZİSİ ÜZERİNDE 1 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA YARIK OLUŞTU
YOL VE TARIM ARAZİSİ ÜZERİNDE 1 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA YARIK OLUŞTU
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar İlham Aliyev Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şeyma Subaşı Hande Ataizi Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Diego Yiğit Şardan Çağlar Söyüncü Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BURSA MANTAR TOPLAMAK İÇİN GİTTİĞİ ORMANDAN DÖNMEDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.06.2021 21:29:26. #1.13#

title