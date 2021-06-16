Mantar toplamak için gittiği ormanda ekipler tarafından bulundu (2)

ORMANLIK ALANDA BULUNDUBursa'da, sabah saatlerinde mantar toplamak üzere ormanlık alana giden ve kendisinden bir daha haber alınamayan Mehmet Karanfil, 2 saat sonra Gedikpınar Mahallesi ormanlık alanında arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu.