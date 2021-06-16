Mantar toplamak için gittiği ormanda ekipler tarafından bulundu (2)
ORMANLIK ALANDA BULUNDUBursa'da, sabah saatlerinde mantar toplamak üzere ormanlık alana giden ve kendisinden bir daha haber alınamayan Mehmet Karanfil, 2 saat sonra Gedikpınar Mahallesi ormanlık alanında arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu.
ORMANLIK ALANDA BULUNDU
Bursa'da, sabah saatlerinde mantar toplamak üzere ormanlık alana giden ve kendisinden bir daha haber alınamayan Mehmet Karanfil, 2 saat sonra Gedikpınar Mahallesi ormanlık alanında arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Karanfil, sağlık kontrolünün ardından araçla evine getirildi. Mehmet Karanfil'i gören yakınları sevinç yaşadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz